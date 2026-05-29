Constituirea noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Patriarhul Daniel a prezentat principalele atribuții

Ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru mandatul 2026 – 2030, a avut loc vineri, 29 mai, la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În timpul întâlnirii au fost validate mandatele membrilor și a fost stabilită componenţa comisiilor în care vor activa aceştia.

Evenimentul a început cu o slujbă de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei. Au participat membrii aleși ai Adunării eparhiale, membrii Permanenței Consiliului eparhial, protoiereii și exarhii din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a felicitat pe membrii aleși în cele zece circumscripții: „Este un privilegiu pentru noi de a‑i cunoaște pe foștii membri, care au mai rămas pentru încă un mandat în Adunare, dar și pe cei noi”.

Patriarhul României a prezentat pe larg principalele atribuții ale Adunării Eparhiale, printre care respectarea măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut și susţinerea instituţiilor şi aşezămintelor culturale, social-filantropice şi economice ale eparhiei.

Deciziile Adunării Eparhiale

Adunarea eparhială a delegat trei dintre membrii săi, un cleric și doi mireni, ca reprezentanți în Adunarea Națională Bisericească: părintele Mihail‑Simion Săsăujan, Sergiu‑Sorin Marina și Nicolae Istudor.

În cadrul ședinței a fost alcătuit biroul definitiv al Adunării eparhiale, format dintr‑un secretar general, părintele profesor Mihail‑Simion Săsăujan, și doi secretari mireni, Răzvan Bucuroiu și Sergiu‑Sorin Marina.

La propunerea Patriarhului Daniel, au fost aleși nouă membri ai Consiliului eparhial și trei membri titulari și trei supleanți ai Consistoriului eparhial.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a desemnat doi clerici cu studii juridice pentru a fi aprobați de Sinodul mitropolitan ca membri în Consistoriul mitropolitan.

„Vă mulțumim tuturor și ne bucurăm de diversitatea profesiilor membrilor Adunării eparhiale. Aceasta ne arată multă speranță privind cooperarea în activitățile prezente și viitoare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Avem aici membri ai Adunării care provin din foarte multe profesii”, a transmis la final Preafericirea Sa.

Adunarea Eparhială

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Numărul membrilor aleşi ai Adunării eparhiale este de 30.

Preşedintele Adunării eparhiale este arhiepiscopul sau episcopul, iar în caz de vacanţă, locţiitorul desemnat canonic şi statutar. Episcopul vicar sau arhiereul vicar este membru de drept al Adunării eparhiale, cu vot deliberativ.

