La onomastică, Patriarhul Daniel a vorbit despre isihasm și paraclisul închinat Sf. Daniil Sihastrul la Catedrala Națională

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, prilej cu care a vorbit despre isihasm ca dăruire de către Dumnezeu a luminii nevăzute celor care Îl cheamă, precum și despre paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale, pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Daniil Sihastrul.

Ceremoniile, moderate de Părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar patriarhal adminstrativ, au început la Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei cu un Te Deum oficiat de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența Episcopilor vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, a membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a membrilor Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Iubitor de sfinți și contemporan cu sfinții

Cuvântul aniversar a fost rostit după slujbă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul: „Doresc să vă spun câteva cuvinte despre privilegiul și binecuvântarea de a fi contemporan cu sfinții, de a fi cinstitor al sfinților, de a fi rugător pentru ei și model pentru alții”, a spus ierarhul.

„În afară de Sf. Ier. Dosoftei, nu cred că a fost vreun ierarh care să fie contemporan cu atât de mulți sfinți”, a spus părintele episcop vicar, numindu-l în continuare „iubitor de sfinți” pe actualul Patriarh al României.

„Este iarăși un mare privilegiu să-i așezi pe acești sfinți pe zidurile Catedralei Naționale”, a adăugat Preasfinția Sa. „În ultima perioadă, mai precis cu o lună sau două înainte de momentul binecuvântării picturii, se așezau ultimele mozaicuri ale sfinților de curând canonizați.”

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a explicat că este un privilegiu și un dar de sus pentru Părintele Patriarh Daniel să fie cel implicat în canonizarea și cinstirea noilor sfinți.

„Cred că acești sfinți contemporani din vremea noastră, dar și contemporani prin chemarea lor în rugăciune și prin imnurile ce le-au fost închinate lor, sunt de mare ajutor în lucrarea unui ierarh, a unui întâistătător, în lucrarea celor care se străduiesc să se apropie mereu de Mai Marele păstorilor.”

Darul luminii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit la final despre Sf. Cuv. Daniil, unul din ocrotitorii Preafericirii Sale, despre isihasm ca purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru poporul creștin, și a dat detalii despre construcția paraclisului de la demisolul Catedralei Naționale.

„Suntem recunoscători bunului Dumnezeu pentru darul vieții și pentru ajutorul dat Nouă în lucrarea pe care o săvârșim împreună pentru credincioșii dăruiți Nouă spre păstorire”, a spus Patriarhul României, care i-a mulțumit Părintelui Episcop vicar Timotei Prahoveanul pentru cuvintele frumoase și pentru că a subliniat importanța sfinților în Biserică.

„Este foarte important să accentuăm, fiindcă nu s-a făcut suficient din acest punct de vedere, rolul isihasmului în transmiterea credinței ortodoxe în vremuri grele”, a continuat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a subliniat că „această mișcare în istorie a fost continuă, dar cu intensități diferite” și că s-a intensificat în mod deosebit înainte de șocul căderii a două mari imperii: „Imperiul Bizantin, care a căzut în 1453, și Imperiul Țarist, care se considera creștin”.

Vocația isihastă a românilor

„O vocație deosebită pentru isihasm au avut Țările Române – Muntenia și Moldova. Așa se explică faptul că prima Filocalie, tipărită în limba greacă la Veneția, a fost finanțată de un domnitor al Țării Românești”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a amintit că, în perioada contemporană, Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae și-a dat seama de profunzimea scrierilor filocalice și le-a publicat cu note și comentarii teologice extinse: „Deci, prima Filocalie comentată, explicitată prin note foarte bogate și profunde, arată, de asemenea, vocația noastră de popor isihast”.

Ocrotitorii paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale este pus sub ocrotirea Sf. Daniil Sihastrul și a Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit, reprezentați pe vitraliul de la intrarea în Catedrala Națională.

Ambii au trăit în peșteri: unul aproape de Voroneț, iar celălalt în peștera în care a sihăstrit și Sf. Pror. Ilie Tesviteanul, moaștele Sf. Ioan Iacob fiind apoi mutate în biserica săpată în altă peșteră, cea de la Mănăstirea Hozeva.

Paraclisul are suprafața Catedralei Mitropolitane din Timișoara (peste 1.500 mp) și va fi folosit mai ales la slujbele din timpul săptămânii. „E deja pregătit iconostasul mare, sculptat la Arad și pictat la București, dar mai trebuie pictate zidurile”, a precizat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a mai amintit că în anul 2025, dedicat Centenarului Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română a canonizat și alți sfinți isihaști, între care Sf. Cuv. Paisie (Olaru) de la Sihăstria, județul Neamț, și Sf. Cuv. Sofian (Boghiu) de la Antim, București.

„Unul a fost isihast în munți și altul în mulțimea oamenilor din Capitală, arătând că nu contează locul în care se află isihastul, ci doar relația lui cu Dumnezeu, Izvorul veșnic al păcii, al bucuriei și al mântuirii”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a mai dezvăluit că „cel puțin 16 sau 17 cuvioși athoniți ar putea fi în viitorul apropiat, dacă Dumnezeu voiește, trecuți în rândul sfinților, pentru că sfințenia lor nu este în primul rând recunoscută de alți români, ci de către străinii care au cunoscut-o”.

Între aceștia, Patriarhul României l-a menționat pe Arhim. Dometie Trihenea, fost stareț al Mănăstirii Athonite Zografu, rectitorită de Sf. Ștefan cel Mare.

Lansare de cărți și proiecte cultural-misionare online

În a doua parte a evenimentului, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit trei evenimente culturale dedicate Anului omagial 2025, al Centenarului Patriarhiei Române.

Au fost lansate două cărți apărute la Editurile Patriarhiei Române: „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română” (2 volume), coordonată de pr. prof. univ. dr. George Grigoriță și apărută la Editura Basilica a Patriarhiei Române, și „Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal”, publicată la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Prezentarea volumelor a fost făcută de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

În continuare, Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Relații creștine și interreligioase, a prezentat versiunea în limba engleză a site-ului Patriarhiei Române, iar Arhid. Gheorghe Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul Trinitas TV, a prezentat Trinitas Film, noua platformă oficială de streaming a Televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române, lansată cu acest prilej.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu