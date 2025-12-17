PS Varlaam Ploieșteanul l-a pomenit în Sf. Munte pe Arhim. Dometie Trihenea, starețul român al Mănăstirii Zografu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, s-a aflat marți și miercuri la Chilia „Sf. Ipatie” a Mănăstirii Vatoped din Sf. Munte Athos, unde a oficiat, împreună cu părinți athoniți, Privegherea și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Gheorghe de la Cernica, precum și o slujbă de pomenire pentru Arhim. Dometie Trihenea, fost stareț al Mănăstirii Zografu.

Slujba Privegherii a început marți seară, în jurul orei 19:30, și a ținut până la ora 02:30, când s-a terminat Utrenia. Miercuri dimineață, la ora 07:00, au început Ceasurile, Îmbrăcarea arhiereului și Dumnezeiasca Liturghie.

Din soborul de preoți prezenți au făcut parte: ieromonahul român Chiril Vatopedinul, reprezentantul Arhimandritului Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped; ieromonahul Nicodim de la Mănăstirea Pantocrator; ieromonahul Teofil, care l-a reprezentat pe Arhim. Atanasie, starețul Schitului Românesc Prodromu; ⁠Arhim. Sava, starețul chiliei vatopedine „Nașterea Maicii Domnului”, care l-a cunoscut personal pe Arhim. Dometie Trihenea; ⁠ieroschimonahul Ignatie, starețul Chiliei „Sf. Ipatie”; ⁠ieroschimonahul Dionisie de la Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu; ⁠ieroschimonahul Siluan de la Chilia „Sf. Ipatie” și doi diaconi.

În timpul Privegherii, la strana dreaptă au cântat psalții Grupului „Nectarie Protopsaltul”, iar la strana stângă psalți din București apropiați ai Chiliei „Sf. Ipatie” împreună cu părinți din obște.

La Dumnezeiasca Liturghie, la strana dreaptă a cântat Gheronda Damaschin, starețul Chiliei „Sf. Doctori fără de arginți” – Nea Skiti, împreună cu ucenicii săi, iar la stânga, Grupul „Nectarie Protopsaltul”.

După încheierea Liturghiei, a fost oficiată slujba de pomenire, după rânduială, pentru Arhim. Dometie Trihenea, de la a cărui mutare la cele veșnice s-au împlinit recent 40 de ani.

După parastas, Preasfințitul Părinte Varlaam a rostit câteva reflecții duhovnicești, apoi părinții athoniți și pelerinii au mers în paraclisul de sub biserica chiliei, unde s-a făcut o scurtă rugăciune la locul de odihnă al Cuviosului Dometie Trihenea.

După prânzul la trapeză, Arhim. Sava a pecetluit evenimentul cu amintiri despre Arhim. Dometie Trihenea, pe care l-a cunoscut personal și de la care a primit mult folos sufletesc.

Despre Arhim. Dometie Trihenea

Arhim. Dometie Trihenea este cinstit în Sfântul Munte Athos ca un mare nevoitor.

S-a născut în 12 iunie 1909 la Tilişca, județul Sibiu, primind la Botez numele de Dumitru. Părinții săi, Dumitru şi Maria Trihenea, crescători de oi, l-au educat în duh creștin.

A rămas de mic orfan, după ce părinții lui nu s-au mai putut întoarce acasă, Primul Război Mondial surprinzându-i în transhumanță cu oile pe meleaguri îndepărtate.

Când avea doar 12 ani, viitorul monah a văzut-o pe Maica Domnului călăuzindu-l către mănăstirile din Sfântul Munte, unde a ajuns în 1922, stabilindu-se la Chilia „Sf. Ipatie”.

A primit călugăria după șapte ani. În 1963 era starețul Chiliei „Sf. Ipatie”, calitate în care l-a primit în vizită pe Patriarhul Iustinian Marina, aflat în Sf. Munte cu prilejul sărbătoririi celor 1000 de ani de la întemeierea Marii Lavre.

În 8 februarie 1965, conducerea Sfântului Munte l-a numit arhimandrit şi stareț al Mănăstirii Zografu, pe care a reparat-o și dezvoltat-o timp de un deceniu. Astfel, s-a învrednicit să fie singurul român care a condus una din cele 20 de mănăstiri împărătești din Athos.

De asemenea, timp de 15 ani, a fost duhovnicul Mănăstirii Constamonitu, spovedind monahi de toate națiile. A trecut la cele veşnice în ziua de 20 noiembrie a anului 1985, la Chilia „Sf. Ipatie”.

Sursa foto: Chilia „Sf. Ipatie”