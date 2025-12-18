Slujirea a devenit zidire: Au fost lansate două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale

Două cărți dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Catedralei Naționale au fost lansate joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a prezentat cele două cărți ca fiind procesul prin care „slujirea a devenit zidire, iar memoria s-a transformat în faptă”.

Lansarea de carte s-a desfășurat în contextul aniversării onomasticii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la care au mai participat Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și membri ai Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Un secol de slujire patriarhală

Prima lansare a fost cea a unei cărți în două volume, intitulată Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română. Volumele au apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române și au fost coordonate de părintele George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie din București și consilier patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că aceste volume nu reprezintă „o simplă lansare de carte, ci o mărturisire a credinței, a identității și a demnității Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea unui secol de existență patriarhală”.

Primul volum al cărții, dedicat studiilor dogmatice, canonice și istorice, reunește contribuții semnate de ierarhi, profesori de teologie și cercetători, care abordează temeiurile teologice ale autocefaliei, cadrul canonic al organizării bisericești și parcursul istoric al Patriarhiei Române.

Al doilea volum, dedicat documentelor și actelor oficiale referitoare la Autocefalie și Patriarhie, pune la dispoziția cercetătorilor și a publicului larg documentele oficiale emise de Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Moscovei și alte Biserici autocefale, alături de acte statale bizantine, țariste și otomane relevante.

Premieră editorială

„Pentru prima oară, toate tomosurile de autocefalie și de autonomie, precum și documentele oficiale de ridicare în rang de Patriarhie, sunt publicate într-un singur volum”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că aceste volume oferă „instrumente de lucru indispensabile pentru cercetarea teologică, pentru istorie bisericească și drept canonic”.

Etapele desăvârșirii unui ideal

În a doua parte a evenimentului a fost prezentat albumul Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională – etapele desăvârșirii unui ideal, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Volumul este coordonat de un colectiv format din arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, arhim. Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. Ion Dragomir, consilier patriarhal și pr. Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Albumul surprinde etapele esențiale ale împlinirii acestui ideal, de la primele demersuri și sfințirea locului de construire, la ridicarea edificiului, sfințirea Sf. Altar în anul 2018 și sfințirea picturii în anul 2025.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că lucrarea dedicată Catedralei Naționale arată „chipul concret al acestei slujiri, într-una dintre cele mai grăitoare împliniri ale ei”, evidențiind faptul că acest proiect nu este doar un monument arhitectural, ci „o sinteză vizibilă a credinței, istoriei și identității românești”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu