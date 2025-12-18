Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și-a sărbătorit ziua onomastică | Galeria foto

Preasfințitul Părinte episcop vicar Timotei Prahoveanul a oficiat joi, 18 decembrie 2025, slujba de Te Deum, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, cu ocazia zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

La eveniment au participat membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și părinții protopopi din Arhiepiscopia Bucureștilor.

După slujbă și cuvintele de mulțumire în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a avut loc prezentarea unor apariții editoriale, a versiunii în limba engleză a site-ului patriarhia.ro și a platformei de streaming cu conținut creștin-ortodox Trinitas Film.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu