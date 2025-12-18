Trinitas Film: Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox, lansată oficial

Trinitas Film a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume.

Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate în ultimii ani.

Platforma este disponibilă online, la adresa www.trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS, urmând să fie extinsă și pentru televizoarele inteligente.

Platformă dedicată conținutului ortodox

Prezentarea a fost realizată de arhidiaconul Gheorghe Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul Trinitas TV.

„Trinitas Film este o platformă dedicată, în mod asumat, filmului documentar, filmului de autor și producțiilor audiovizuale cu valoare culturală și spirituală”.

Arhiva Televiziunii Patriarhiei depășește în prezent 150 de filme realizate în format high definition (HD), constituind „un tezaur vizual și cultural prețios, care merita adus într-un spațiu organizat, ușor accesibil și structurat tematic”.

Catalogul Trinitas Film

Din punctul de vedere al structurii, platforma este organizată în două mari secțiuni: Trinitas Film, care reunește filmele documentare și producțiile tematice, și Trinitas Live, care permite vizionarea în direct a programelor Trinitas TV.

Catalogul Trinitas Film este organizat pe categorii tematice, între care se regăsesc: mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, sfinții centenarului, Țara Sfântă, sfinții Ortodoxiei, Ortodoxia și societatea, duhovnici și mărturisitori, Catedrala Națională, precum și secțiuni dedicate patrimoniului cultural și personalităților românești.

Noua platformă oferă funcționalități moderne, precum reluarea automată a vizionării, salvarea filmelor favorite, recomandări personalizate și posibilitatea de a asculta conținutul cu ecranul închis, opțiune utilă mai ales pentru accesarea transmisiei Trinitas Live.

Acces la conținut

Accesul la conținut se realizează printr-un model mixt: peste jumătate dintre materiale sunt disponibile gratuit, prin înregistrarea pe platformă, iar restul prin abonament, la un cost de 2 euro pe lună.

„Acest model permite susținerea calității de filme documentare, de conținut nou și de dezvoltarea calitativă a platformei”, a subliniat directorul Trinitas TV.

Arhidiaconul Gheorghe Popa a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată acestui proiect, precum și echipei Trinitas TV și Centrului de Presă Basilica pentru implicarea în realizarea și lansarea platformei Trinitas Film.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu