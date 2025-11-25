Nu violenței! Mesaj ferm al Episcopului Benedict de ziua pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Episcopul Benedict al Sălajului a transmis marți un mesaj ferm cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Afirmăm răspicat: Nu violenței!”.

Preasfinția Sa a subliniat că „Biserica este atentă la suferința lumii și, în mod deosebit, la suferința tăcută și ascunsă a multor femei, în familii sau în alte diverse situații dificile, în societatea contemporană”.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor este un o ocazie în plus pentru a reafirma necesitatea respectării demnității fiecărei femei, întemeiată pe cuvântul Sfintei Scripturi: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” (Facere 1, 27).

Modelul creștin

Episcopul Sălajului a amintit că, în înțelegerea creștină, autoritatea bărbatului nu se exprimă prin agresiune, constrângere sau manifestări de putere, ci prin responsabilitate, protecție și grijă.

„Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe bărbați să își iubească soțiile după cum și Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea (Efeseni 5, 25), arătând că modelul relației conjugale este iubirea jertfelnică, nu dominarea. În același pasaj, apostolul subliniază că bărbatul este dator să-și îngrijească și să-și ocrotească soția așa cum Hristos îngrijește Biserica (Efeseni 5, 29)”.

„Pornind de aici, bărbatul este chemat să își prețuiască soția, să o ocrotească și să o respecte ca pe cea care îi poartă în pântece pe copiii lor, rod al iubirii acestora. Acest model evanghelic exclude orice formă de violență și cere o atitudine de fidelitate, respect și sprijin constant”, a subliniat Preasfințitul Părinte Benedict.

Răni ascunse

Episcopul Sălajului a atenționat că rănile provocate de violență sunt profunde și adesea ascunse.

„Cuvintele profetului Maleahi — Domnul a fost martor între tine și femeia tinereții tale (Maleahi 2, 14) — arată că relația dintre bărbat și femeie se desfășoară sub privirea lui Dumnezeu și că orice nedreptate sau rănire are consecințe spirituale”.

Ierarhul a precizat că violența reprezintă o încălcare gravă a responsabilității asumate prin căsătorie și prin viața de familie.

„Nădăjduim să fim, prin mărturia și lucrarea noastră, arhitecți ai unei lumi mai bune, în care demnitatea fiecărei femei este respectată, iar familia rămâne locul în care dragostea se trăiește în mod autentic. Chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate familiile și peste toate situațiile în care oamenii își trăiesc existența, pentru ca pacea, înțelegerea și binele să se așeze în relațiile dintre noi”, a concis Preasfințitul Părinte Benedict.

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Foto credit: Episcopia Sălajului