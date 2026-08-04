Zilele Diasporei în România: RePatriot dedică peste 40 de evenimente românilor din străinătate

Comunitatea de antreprenori români RePatriot organizează în luna august peste 40 de evenimente dedicate românilor din străinătate, în cadrul inițiativei „Zilele Diasporei”.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de RePatriot, campania lansată în urmă cu zece ani pornește de la convingerea că „românii plecați peste hotare nu trebuie căutați doar atunci când revin în concediu sau în campaniile electorale, ci trebuie considerați parte vie a comunităților din care provin și una dintre cele mai importante resurse pentru dezvoltarea României”.

Luna Diasporei Românești

Primele comunități care au răspuns apelului comunității sunt Satu Mare, Iași, Piatra-Neamț, Cluj, Maramureș, Bistrița și București, urmând ca și alte localități să își anunțe programele. Organizatorii îi invită pe românii care revin în țară în această perioadă „să participe și să interacționeze cât mai mult cu administrațiile locale și centrale și să-și spună ideile”.

RePatriot propune ca luna august să devină „Luna Diasporei Românești”, argumentând că în această perioadă milioane de români revin temporar acasă. De asemenea, în data de 31 august este marcată Ziua Limbii Române, iar Biserica Ortodoxă Română dedică prima duminică după Adormirea Maicii Domnului tuturor românilor migranți.

„Nu este vorba despre festivism, ci despre dialog, identitate, încredere și dezvoltare”, se arată în comunicat.

Oportunități pentru românii din diaspora

În cadrul ediției din acest an a fost lansată și inițiativa #RePatriotJobs, realizată în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Prin intermediul acesteia, ANOFM, rețeaua EURES, administrațiile locale, mediul de afaceri și RePatriot vor organiza întâlniri dedicate românilor din diaspora, pentru prezentarea oportunităților de angajare și facilitarea legăturii directe cu angajatorii.

Inițiatorul RePatriot, antreprenorul Marius Bostan, a subliniat importanța implicării românilor din diaspora în dezvoltarea țării.

„În fiecare vară, România primește acasă, pentru câteva săptămâni, cea mai valoroasă delegație de antreprenori, profesioniști, cercetători, investitori și ambasadori români din lume. Întrebarea nu este dacă ei vin, întrebarea este dacă noi știm să îi ascultăm, să îi implicăm și să le oferim oportunități reale de a contribui la dezvoltarea României”.

„Nu construim doar un eveniment, construim încredere, iar încrederea este primul pas către investiții, revenire Acasă și dezvoltare durabilă. Parteneriatele adevărate creează oportunități, iar oportunitățile îi aduc pe oameni mai aproape de casă”, a transmis antreprenorul.

La rândul său, președintele ANOFM, Adrian Zvîncă, a declarat că „România are nevoie de experiența, competențele și energia românilor care au ales să muncească în străinătate. Misiunea ANOFM este să le fim un partener de încredere în momentul în care decid să revină acasă, oferindu-le acces la locuri de muncă, servicii de consiliere și toate instrumentele necesare pentru integrarea rapidă pe piața muncii”.

Au adus credința străbună în întreaga lume

Într-un mesaj cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, marcată în ultima duminică din luna mai, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat rolul românilor în propovăduirea credinței creștin-ortodoxe.

„Românii plecați din ţară din diferite motive au dus cu ei credinţa străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea şi credinţa sfântă ortodoxă departe de țară”, a transmis atunci Preafericirea Sa.

Duminica Românilor Migranți va fi celebrată în acest an în data de 16 august. Sărbătoarea a fost inițial instituită la nivelul Moldovei începând din 2006, la inițiativa Patriarhului Daniel, pe vremea când era Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Ulterior, a fost adoptată la nivelul întregii Patriarhii de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 25-26 februarie 2009.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro