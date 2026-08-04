Parohii din Arhiepiscopia Clujului organizează cateheze pentru familii, copii și tineri în Postul Adormirii Maicii Domnului

Parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează, în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, cateheze pentru familii, copii și tineri.

Programul urmărește să ofere repere duhovnicești și răspunsuri la provocările actuale privind viața de familie, educația copiilor și formarea tinerei generații.

În serile în care va fi săvârșit Paraclisul Maicii Domnului, preoții vor susține cateheze reunite sub tema generală „Familie, copii și tineri”.

Tematica propusă abordează subiecte de actualitate, precum rolul familiei în formarea duhovnicească a copiilor, provocările cu care se confruntă familia creștină, educația tinerilor, grija Bisericii pentru noua generație, catehizarea elevilor și studenților, precum și misiunea tinerilor în societatea contemporană.

Materialele puse la dispoziția parohiilor includ atât teme practice pentru desfășurarea catehezelor, cât și cuvântările rostite de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cadrul programului „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, organizat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Programa catehetică a fost alcătuită în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Magnific