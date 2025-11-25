Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: Anul 2025 aduce în atenție hărțuirea online

Marți marcăm Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, instituită de Națiunile Unite în anul 2000, pentru a proteja fetele și femeile prin educarea și implicarea publicului.

Ziua a fost aleasă în memoria surorilor Mirabal din Republica Dominicană, ucise în 1960 la ordinul conducătorului țării din acea vreme.

Tema anului 2025

Anul acesta, tema zilei este cyber-bullyingul și violența online.

„Hărțuirea online, deepfake-urile și discursurile instigatoare la ură sunt în creștere. Conținutul misogin trece de la margine la mainstream. Iar violența care începe în lumea digitală poate să se extindă și în lumea fizică – sub forma hărțuirii, abuzului și chiar a femicidului”, avertizează António Guterres, Secretar General ONU, într-un mesaj transmis cu acest prilej.

„Pentru a pune capăt acestei crize, este nevoie de acțiuni din partea noastră, a tuturor”, adaugă oficialul ONU.

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Marcarea zilei în România

În România, la inițiativa Nataliei Intotero, Vicepreședinta Camerei Deputaților, și a altor două parlamentare, Palatul Parlamentului va fi iluminat marți seară în culoarea portocalie, culoarea acestei zile internaționale.

Acțiunea se face „în semn de solidaritate cu toate victimele acestui flagel”, au anunțat inițiatoarele, citate de Agerpres.

Din păcate, în România, nu doar violența online este o problemă, ci și agresiunile fizice efective, care tot mai des sfârșesc cu uciderea femeilor, după cum informează presa tot mai frecvent, mai ales în ultimul an.

Asemenea cazuri au șocat opinia publică – mai ales cel al Teodorei Marcu, care era și însărcinată când a fost ucisă de fostul iubit. Patriarhia

Biserica se implică în combaterea fenomenului

Română a transmis în luna iunie un comunicat în care „își exprimă îngrijorarea profundă față de aceste fenomene care afectează grav demnitatea persoanei umane și unitatea familiilor”.

„Orice manifestare a violenței este incompatibilă cu învățătura creștină și toate formele de abuz nu rănesc doar trupul, ci și sufletul persoanei agresate, provocând traume greu de vindecat pe termen lung”, a mai transmis atunci Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia Română organizează constant, la nivelul centrelor eparhiale din țară şi din Republica Moldova, cursuri de prevenire a violenței domestice. Un proiect amplu s-a desfășurat recent și în Mitropolia Basarabiei, în cooperare cu UN Women.

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Sursa foto: Consiliul Europei