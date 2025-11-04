Anul omagial 2026: Patriarhia Română oferă Familia Sfântului Vasile cel Mare ca model pentru familiile de azi

Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Icoana Anului omagial-comemorativ 2026 prezintă drept model în acest sens familia Sf. Vasile cel Mare, care a dat opt sfinți.

„Familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie”, scrie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte la Calendarul Ortodox 2026 tipărit de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Din această familie au fost canonizați părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea Bătrână și cinci dintre copii: Sf. Vasile cel Mare (1 ianuarie), Sf. Grigorie de Nyssa (10 ianuarie), Sf. Petru al Sevastiei (9 ianuarie), Sf. Cuv. Navcratie, mare pustnic și făcător de minuni în pustia Sinaiului (21 iunie), și Sf. Macrina cea Tânără.

Această familie de sfinți are dedicată o zi specială în Calendarul Ortodox 2026 – 19 iulie, și este reprezentată în Icoana Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română.

O altă familie de sfinți a fost cea a Sf. Grigorie Palama, pomenită în data de 14 noiembrie: Sfântul Constanţiu (tatăl), Sfânta Kalloni (mama), Sfântul Grigorie și fraţii lui: Sfântul Teodosie și Sfântul Macarie, precum și Sfintele sale surori: Epiharis și Teodota.

Aceasta ne arată că „educația creștină și trăirea virtuților evanghelice în familie pot purta roade de sfințenie pentru toate generațiile”, mai scrie Patriarhul României.

Alte familii sfinte pomenite în calendar sunt:

Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu – Doamna Maria Brâncoveanu și fiii, Constantin, Ștefan, Radu și Matei (16 august);

Sf. Mc. Eustatie cu soția, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist (20 septembrie);

Sf. Mc. Terentie și soția sa, Neonila, cu cei șapte fii (28 octombrie);

Sf. Cuv. Xenofont cu soția, Maria, și copiii, Arcadie și Ioan (26 ianuarie);

Sf. Mc. Marius, soția sa, Marta, fiii lor, Audifaciu și Avacum (6 iulie).

Părinții Sf. M. Mc. Gheorghe, Gherontie stratilatul și Polihronia, sunt considerați sfinți potrivit tradiției, iar părinții Sf. Ier. Nicolae, Teofan și Nona, au fost convertiți la creștinism de ucenicii Sfinților Apostoli.

Urmărește pe pagina de Facebook a Agenției de știri Basilica seria de postari dedicate familiilor sfinte.

Foto credit: Basilica.ro