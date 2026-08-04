Mănăstirea Cernica va găzdui un simpozion dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima

Mănăstirea Cernica va găzdui în zilele de 18 și 19 august un simpozion dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima.

Evenimentul intitulat Timpul Rugului Aprins va cuprinde un parastas pentru Arhimandritul Andrei Scrima și un pelerinaj în cimitirul Mănăstirii Cernica, la locurile unde sunt înmormântați înaintașii așezământului monahal.

Printre invitații simpozionului se numără Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pr. prof. Constantin Coman, conf. Carmen Ciornea, lector Ionuț Chircalan, lectorul Dumitru Carabaș, Daniel Mazilu și Valentin Cioveie.

Vor fi evocați Sfinții Dumitru Stăniloae și Sofian de la Antim, arhim. Benedict Ghiuș, Arsenie Papacioc și Andrei Scrima, ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor și Alexandru Mironescu.

Rugul aprins

Mișcarea „Rugul Aprins al Maicii Domnului” a fost fondată în anul 1946 la Mănăstirea Antim din Capitală, unde aveau loc și întâlnirile săptămânale.

Temele întâlnirilor erau: Isihasmul, Iisus-Logosul întrupat, Păcatul Originar, Rugăciunea inimii, Hristos în mijlocul nostru și diverse teme din Filocalie.

Mănăstirea Cernica a fost înființată de marele vornic Cernica Știrbei în 1603. Sfântul așezământ a fost refăcut aproape din temelie de Sf. Cuv. Gheorghe, care a preluat obștea în 1781.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Emanuela-Ene