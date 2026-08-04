Mitropolitul Laurențiu despre Biserică: În această corabie suntem noi toţi şi călătorim pe valurile vieţii

„În această corabie suntem noi toţi şi călătorim pe valurile vieţii”, a sublianiat duminică, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, la Schitul „Schimbarea la Față a Domnului” din Păltiniș, județul Sibiu.

Pornind de la pericopa despre potolirea furtunii, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că încercările vieții nu pot fi depășite doar prin puterile omenești, ci prin încrederea în ajutorul lui Dumnezeu.

„Ori de câte ori suntem supuşi la o probă în lucrările pe care le avem de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre, să nu credem că suntem cei mai buni pescari sau vâslaşi în corabie”.

„Fără ajutorul lui Dumnezeu suntem lipsiţi de cel mai important lucru din viaţa noastră”, a adăugat Mitropolitul Ardealului.

Corabie a comuniunii

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a explicat că imaginea corăbiei în care se aflau ucenicii este una dintre reprezentările Bisericii, în care credincioșii înaintează împreună spre mântuire, avându-L pe Hristos drept ocrotitor.

„Asupra Bisericii se pornesc furtuni mari şi atât de multe ispite încât, fiind pe valurile vieţii, de foarte multe ori strigăm către Mântuitorul Iisus Hristos: Doamne, ajută-ne. Avem însă această certitudine că Îl avem drept Cârmaci al corabiei”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Biserica devine comunitatea credincioșilor uniți în Hristos și locul în care omul își regăsește pacea și comuniunea cu Dumnezeu.

„Noi suntem membrele acestui trup tainic al Domnului şi de aceea, ori de câte ori ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, noi reconstituim Biserica drept trup tainic al Domnului”.

„Locul acesta este atât de primitor, de ofertant şi de intim încât, intrând aici, rostim cuvintele auzite la Sfânta Liturghie: Toată grija cea lumească să o lepădăm. Am lăsat grijile noastre acasă şi, pentru câteva momente, ne rugăm lui Dumnezeu, ne îndreptăm mintea spre Cel care este Binefăcătorul nostru şi de Care atârnă întreaga noastră viaţă”, a mai spus Mitropolitul Ardealului.

Sfințirea altarului exterior

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a sfințit noul altar exterior al schitului.

Starețul așezământului monahal, arhimandritul Valeriu Luca, a mulțumit Mitropolitului Ardealului pentru binecuvântare și a amintit etapele dezvoltării lăcașului de cult din ultimele decenii.

„În anul 2013 aţi sfinţit locul pentru biserica nouă, în 2019 aţi sfinţit exteriorul şi Sfântul Altar al bisericii, iar în anul 2024 aţi sfinţit pictura interioară. Am dorit ca anul acesta să sfinţiţi şi altarul de vară şi vă mulţumim pentru această binecuvântare adusă schitului nostru”.

Schitul „Schimbarea la Față a Domnului” din Păltiniș a fost întemeiat în anul 1925 de Mitropolitul Nicolae Bălan, iar biserica de lemn a fost sfințită doi ani mai târziu. În apropierea acesteia se află mormântul filosofului Constantin Noica, înmormântat în 1987.

Foto credit: Mitropolia Ardealului