Expoziție inedită dedicată lui Constantin Brâncuși, vernisată la Cracovia

Expoziția de fotografie „Brâncuși. Sculptând cu lumina” a fost vernisată, vineri, la Cracovia, la Centrul Internațional pentru Cultură din fosta capitală a Poloniei, informează Institutul Cultural Român Varșovia.

Expoziția cuprinde fotografii realizate de sculptorul român, dar și de Man Ray, Alfred Stieglitz și Edward Steichen și este curată de Doina Lemny și Karolina Wojcik.

Printre exponate se găsesc și fotografii realizate de Ion Miclea, respectiv Complexul Monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu.

La vernisaj a luat parte Ambasadorul României la Varșovia, Excelența Sa, Cosmin Onisii, președintele Institutului Cultural Român de la Varșovia, Ovidiu Dajbog-Miron, reprezentanții municipiului Târgu Jiu și ai Centrului „Constantin Brâncuși”, oficialități locale, precum și artiști polonezi.

Anul Brâncuși în România

Evenimentul e parte din Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025, organizat de Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român.

Expoziția de la Cracovia este deschisă publicului până pe 14 decembrie și sunt așteptați zeci de mii de vizitatori.

Recent, la Amsterdam (Țările de Jos) a fost inaugurată o altă expoziție dedicată sculptorului gorjean: este vorba despre „Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture” (Brâncuși, nașterea sculpturii moderne), vernisată la muzeul H’ART din orașul batav.

Autoritățile din România au decis ca anul 2026 să fie „Anul Constantin Brâncuși” în țara noastră, marcând astfel 150 de ani de la nașterea marelui sculptor din Hobița.

Foto credit: Institutul Cultural Român Varșovia