Două festivaluri culturale vor fi organizate în satul natal a lui Brâncuși de Ziua Universală Iei

Festivalurile „RomânIA Autentică” și „Rapsodia Florilor” vor avea loc la Hobița, județul Gorj, cu ocazia Zilei Universale a Iei.

Evenimentele vor avea loc între 24 și 28 iunie și sunt organizate în satul natal al lui Constantin Brâncuși în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.

Programul manifestărilor include un târg popular la care vor lua parte aproximativ 100 de meșteri, recitaluri folclorice ale unor artiști de renume național și ansambluri de dansuri din Gorj și împrejurimi.

„Va exista și o conferință despre drepturile meșteșugurilor, care își propune să aducă în prim plan atât drepturile lor, cât și modalitățile prin care aceștia își pot valorifica creațiile pe de o parte, dar pe de altă parte contextul prin care pot promova, pot participa și să cunoască așa cum se cuvinte drepturile pe care le au ca și creatori populari”, a declarat Ionuț Bordeiaș, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Gorj.

Printre expozițiile artistice ale Festivalului „Rapsodia Florilor”, opera brâncușiană va fi evidențiată prin monumente florale. Totodată, va fi expusă și o paradă a porturilor populare.

De asemenea, în data de 28 iunie va avea loc Turneul Internațional Stradivarius, intitulat „Muzele”, care va cuprinde un recital dedicat lui Brâncuși.

Ia în tradiția românească

În tradiția românească, ia este o cămașă de sărbătoare, purtată exclusiv de femei, decorată cu broderii și mărgele, simbolizând statutul social, vârsta și personalitatea purtătoarei.

Meșteșugul coaserii iei era transmis din generație în generație, însoțit de rugăciuni rostite înainte de tors, țesut sau împletit, pentru a păstra tradiția.

Ziua Universală a Iei se sărbătorește din anul 2013. În iunie 2022, Președintele României a promulgat Legea care prevedea instituirea zilei de 24 iunie ca Ziua Universală a Iei.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene