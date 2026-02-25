Hobița, „satul de poveste” al lui Constantin Brâncuși, a intrat în cursa pentru „Destinația Anului 2026”

Hobița, satul natal al lui Constantin Brâncuși, a intrat în cursă pentru „Destinația anului 2026”, la categoria „Sate de poveste”, a anunțat Asociația Discover Peștișani, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Hobița (sat component al comunei Peștișani, județul Gorj) face parte din Ruta locală Peștișani, Ruta națională – România și Ruta transnațională România – Republica Moldova a bisericilor de lemn, Ruta națională a satelor tradiționale din România, Ruta regională „Pe urmele lui Constantin Brâncuși”, Ruta regională „Geniul țăran Constantin Brâncuși și patrimoniul cultural al județului Gorj”, precum și Ruta națională „Drumul lui Constantin Brâncuși de la Hobița la Paris”.

Totodată, Hobița a primit și certificarea pentru sat specializat patrimoniu cultural material pentru Casa Muzeu „Constantin Brâncuși” și biserica de lemn din localitate.

„Iată că în Anul Național Constantin Brâncuși, satul său natal, satul Hobița, intră acum în competiție pentru Destinația Anului, o competiție la nivel național, unde în acest moment sunt peste 250 de locații din România”, a declarat marți, președintele Asociației Discover Peștișani, Isabela Coară, agenției Agerpres.

Cum ajungem „Acasă la Brâncuși”?

La Hobița se desfășoară manifestări culturale precum Festivalul RomânIA Autentică, Festivalul Rapsodia Florilor și Festivalul Internațional Stradivarius. Toate vor avea loc, anul acesta, în perioada 24-28 iunie.

Asociația „Discover Peștișani”, care administrează patrimoniul turistic și cultural al satului natal al lui Brâncuși, a lansat recent și platforma online „Acasă la Brâncuși”, prin intermediul căreia se poate vizita locul în care s-a născut și a copilărit marele sculptor gorjean.

Evenimentele au loc în contextul declarării anului 2006 drept „Anul Constantin Brâncuși” în România, pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Competiția „Destinația Anului” a fost lansată în 2021 și este considerată drept „Oscarul” turismului românesc. Este organizată în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Academia de Studii Economice și alte organizații din domeniul turismului.

