Dan Constantin, președinte UZPR: Genialitatea lui Constantin Brâncuși îi creează un soclu tot mai înalt, așa cum este Coloana Infinitului

Genialitatea lui Constantin Brâncuși îi creează un soclu tot mai înalt, asemenea Coloanei Infinitului, a remarcat vineri Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Jurnalistul a făcut aceste afirmații în deschiderea evenimentului „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026. Anul Brâncuși”, organizat de UZPR la Palatul Parlamentului pentru a sărbători 150 de ani de la nașterea sculptorului.

„Am putea spune că în acest an (…) Brâncuși ne-a plasat într-o universalitate mult mai largă și, prin aceasta, a dus spiritul românesc dincolo de hotarele țării, dându-i dreptate, dându-i recunoaștere”.

„Faptul că acum, după 150 de ani de la naștere, întreaga Românie și, practic, întreaga lume culturală și instituții internaționale marchează acest an, faptul că patru muzee se bazează pe geniul lui Brâncuși ne dă, până la urmă, un sentiment deosebit de mândrie”, a spus Dan Constantin, citat de Agerpres.

„Culturalia” în Anul Brâncuși

Evenimentul organizat de UZPR a beneficiat de prezența tenorului Operei Naționale București, Paul Celmare, care a intonat „Deșteaptă-te române”.

De asemenea, au mai fost prezenți Mioara Iofciulescu, Alin Comșa și Victoria Marinescu, precum și ambasadoarea Anca Elena Opriș. Nicolae Maxim, Ion Marinescu – alături de Trupa Happy Kids, Corul Allegretto și Trupa Teatrul NostruM a UZPR au susținut scurte reprezentații artistice.

Cu ocazia evenimentului a fost lansat și cel de-al doilea număr al revistei „Culturalia”, publicație dedicată promovării valorilor culturale românești, apărută sub coordonarea directorului general Andra Fornea.

Manifestarea a avut loc în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Anul 2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși” în România.

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Foto credit: Agerpres

