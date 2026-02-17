Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române premiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române a fost distins cu Premiul Special la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), desfășurată luni seară la Teatrul „Ion Creangă” din București.

Evenimentul a fost deschis de Dan Constantin, președintele UZPR, și moderat de Daniela Mihai Soare, jurnalist Radio România Actualități.

Dan Constantin a amintit că premiile se acordă jurnaliștilor de limbă română din interiorul și din afara frontierelor României, iar Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis un mesaj video special.

„Vorbim de a patra putere într-o democrație și sunt convins că și în anii care urmează jurnalismul va avea impactul pe care l-a avut în toți acești ani de tranziție democratică a României”, a transmis eurodeputatul.

„Împreună putem să facem o lume mai bună”

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Părintele Nicolae Dascălu, Consilier Patriarhal Onorific, care le-a transmis organizatorilor și participanților binecuvântarea Preafericirii Sale.

Părintele Nicolae Dascălu a amintit că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este fondatorul Centrului de Presă Basilica, despre care a afirmat că este o instituție „care răspândește lumină spirituală” și care își propune „să practice un jurnalism de responsabilitate socială”.

„Colegii mei de la Centrul de Presă Basilica vă transmit prețuirea lor și în același timp dorința de a deschide cât mai multe punți de comunicare, pentru că avem și noi nevoie de ajutorul dumneavoastră, de experiența dumneavoastră, de entuziasmul dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră aveți nevoie de picătura de har a lui Dumnezeu, de inspirație și de curaj pentru a mărturisi în societate adevărul”, a subliniat Părintele Nicolae Dascălu.

„S-a vorbit despre picăturile de adevăr pe care le cultivăm împreună și cred că punându-le împreună putem să facem o lume mai bună și să împlinim cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos că adevărul vă va face liberi. Vă mulțumesc!” a încheiat delegatul Părintelui Patriarh Daniel.

Doina Dabija și Andreea Esca, între premiați

Juriul a mai acordat alte două premii speciale: unul Andreei Esca, jurnalist ProTV, iar celălalt Doinei Dabija, redactor-șef al revistei culturale „Literatura și arta” din Republica Moldova.

„Vreau să mulțumesc conducerii UZPR, juriului, pentru că pledează pentru un jurnalism fără granițe, având cumva și sloganul: Două țări românești – o singură presă românească”, a declarat Doina Dabija la primirea premiului.

„UZPR a reușit și reușește să ne aducă și pe noi, ziariștii din Republica Moldova, în țară. Sunt convinsă că într-o zi se va întoarce acasă și Basarabia.”

Juriul care a acordat premiile a fost format din Ruxandra Săraru (președinte), Mădălina Corina Diaconu, Dan Constantin, Viorel Popescu, Teodora Marin, Monica Zvirjinschi, Roxana Istudor, Marian Nencescu și Cornel Cepariu, conform Agerpres.

Lista integrală a premiilor de la gala din acest an se găsește pe site-ul organizației.

Foto credit: Constantin Duma