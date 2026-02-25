Palatul Parlamentului va găzdui un eveniment aniversar: Brâncuși și Cântecul Pietrei

Palatul Parlamentului va găzdui vineri evenimentul aniversar „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026. Anul Brâncuși”, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Evenimentul va începe la ora 13:30 și se va desfășura în Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși”, din cadrul Centrului Internațional de Conferințe al Palatului Parlamentului.

Manifestarea este organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UNZPR) și Teatrul NostruM-UZPR, cu sprijinul Comisiei Parlamentare UNESCO.

Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă „o celebrare amplă a creației brâncușiene, un dialog între artă, memorie și identitate desfășurat în unul dintre cele mai prestigioase spații culturale ale României”.

Programul evenimentului

În deschidere, va vorbi președintele UNZPR, Dan Constantin. Vor urma disertații susținute de Mioara Iofciulescu, Alin Comșa și Victoria Marinescu, care vor prezenta alte perspective asupra operei lui Constantin Brâncuși și locul acesteia în cultura românească și universală. Moderatorul evenimentului va fi Claudia Motea.

În programul artistic se regăsesc artiști precum Nicolae Maxim, Paul Celmare, Ion Marinescu – alături de Trupa Happy Kids, Corul Allegretto și Trupa Teatrul NostruM-UZPR.

În cadrul galei va fi lansat numărul al doilea al revistei „Culturalia”, publicație dedicată promovării culturii românești.

Citește și: Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române premiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

Știri recente

Coordonatorii Centrului de Presă Basilica despre misiunea jurnalistului creștin: Urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu

Coordonatorii departamentelor Centrului de Presă Basilica au transmis, pentru Basilica.ro, mesaje cu prilejul sărbătorii Sfintei Treimi, hramul instituției media a Patriarhiei Române. Responsabilitatea transmiterii adevărului Coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române,…

Săptămâna în imagini: 25 – 31 mai 2026

Imagini emoționante din lumea ortodoxă din Duminica Rusaliilor, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, și săptămâna premergătoare, în articolul nostru în imagini din perioada 25 – 31 mai 2026. Fotografiile surprind momente de rugăciune, credință și comuniune…