Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Daniel a sfințit racla cu moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care au fost așezate moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei.
Mănăstirea Nicula: Au început zilele de rugăciune și pelerinaj dedicate hramului de Adormirea Maicii Domnului
La Mănăstirea Nicula au început joi zilele de rugăciune și pelerinaj dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
Mitropolitul Nicolae a transmis un cuvânt pastoral despre Adormirea Maicii Domnului: Este sărbătoarea nădejdii noastre
„Adormirea Maicii Domnului este și sărbătoarea nădejdii noastre”, a transmis joi Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în cuvântul pastoral cu prilejul praznicului.
Iordania pregătește celebrarea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului: Noi facilități vor fi construite pentru pelerini
Guvernul iordanian a semnat patru acorduri pentru dezvoltarea zonei unde a fost botezat Iisus Hristos, în cadrul pregătirilor pentru celebrarea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului, în 2030.
Piatra Neamț devine Capitala Tineretului Ortodox din Moldova: Peste 1.000 de tineri sunt așteptați la ITO Moldova
Piatra Neamț va deveni Capitala Tineretului Ortodox din Moldova, cu prilejul celei de-a șasea ediții a ITO Moldova, desfășurată în perioada 24-25 august. Peste 1.000 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați să participe la eveniment.