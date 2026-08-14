Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel a sfințit racla cu moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care au fost așezate moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor ei, Ștefan și Matei.

Citește mai mult.

Mănăstirea Nicula: Au început zilele de rugăciune și pelerinaj dedicate hramului de Adormirea Maicii Domnului

La Mănăstirea Nicula au început joi zilele de rugăciune și pelerinaj dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Citește mai mult.

Mitropolitul Nicolae a transmis un cuvânt pastoral despre Adormirea Maicii Domnului: Este sărbătoarea nădejdii noastre

„Adormirea Maicii Domnului este și sărbătoarea nădejdii noastre”, a transmis joi Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în cuvântul pastoral cu prilejul praznicului.

Citește mai mult.

Iordania pregătește celebrarea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului: Noi facilități vor fi construite pentru pelerini

Guvernul iordanian a semnat patru acorduri pentru dezvoltarea zonei unde a fost botezat Iisus Hristos, în cadrul pregătirilor pentru celebrarea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului, în 2030.

Citește mai mult.

Piatra Neamț devine Capitala Tineretului Ortodox din Moldova: Peste 1.000 de tineri sunt așteptați la ITO Moldova

Piatra Neamț va deveni Capitala Tineretului Ortodox din Moldova, cu prilejul celei de-a șasea ediții a ITO Moldova, desfășurată în perioada 24-25 august. Peste 1.000 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați să participe la eveniment.

Citește mai mult.