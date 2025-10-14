Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului (PDF)

Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai lăcașului de cult emblemă pentru țara noastră.

Construirea Catedralei Naționale a presupus o muncă de echipă între proiectanți, manageri de proiect, consultanți de specialitate, firmele de construcție și coordonatorii din partea Patriarhiei Române.

În perspectiva momentului sfințirii, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor a realizat mai multe pliante care vor fi disponibile în format fizic și digital despre cronologia construirii Catedralei, echipa care coordonează lucrările de construcție, tehnica modernă utilizată, dar și lucruri inedite despre elementele arhitecturale ale Catedralei.

Principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Naționale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este ctitorul providențial care a împlinit năzuința de mai bine de un secol a românilor de înălțare a Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al credinței ortodoxe și al conștiinței naționale; a coordonat decisiv efortul colosal de construire a acestui lăcaș de cult, mobilizând resurse și energii cu o tenacitate remarcabilă.

1) Echipa de coordonare a lucrărilor din partea Patriarhiei Române:

Preotul Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator al Sectorului Monumente și construcții bisericești din cadrul Patriarhiei Române, licențiat al Institutului Teologic de grad universitar din București (1987), doctor în teologie al Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca (2004), preot paroh al Parohiei Sfântul Visarion – Protoieria II Capitală; a mai coordonat construirea a două biserici de dimensiuni mai mici.

Petre Chiuţă, inginer constructor, consilier patriarhal în cadrul Sectorului monumente și construcţii bisericești al Patriarhiei Române, absolvent al Universității Tehnice de Construcţii București, Facultatea de Construcții Hidrotehnice (1995); din august 2010, activează ca diriginte de șantier și responsabil tehnic.

Florin Popescu-Vlad, inginer constructor, consilier patriarhal în cadrul Sectorului monumente și construcţii bisericești al Patriarhiei Române, absolvent al Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Instalații (1992); s-a implicat în proiectul Catedralei inițial ca Șef de Șantier din partea Bog’Art S.R.L. (2010-2013) pentru structura de rezistență, iar ulterior, din aprilie 2014, ca Responsabil Tehnic din partea Patriarhiei Române.

2) Proiectanţi:

Arh. Nicolae Vlădescu (16 mai 1927-27 mar. 2014), absolvent al Institutului de Arhitectură Ion Mincu (1953), doctor în arhitectură (1978), membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, cadru didactic asociat la I.A.I.M.; a coordonat proiecte de anvergură precum: restaurarea generală și extinderea Palatului Cotroceni, extinderea Palatului Snagov, restaurarea Muzeului Național de Artă și refacerea Schitului Darvari; i-a fost conferit Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler pentru contribuția sa în domeniul arhitecturii.

Arh. Constantin Amâiei, membru al Ordinului Arhitecților din România (filiala Bacău-Neamț), al Uniunii Arhitecților din România și al Registrului Urbaniștilor din România, este coordonatorul biroului de proiectare Vanel Exim SRL, care a câștigat în iunie 2010 concursul pentru proiectarea Catedralei Naționale; a realizat și proiectele unor clădiri din Bacău, printre care Tribunalul, Spitalul Județean, Universitatea George Bacovia și catedrala Înălțarea Domnului.

Prof. univ. dr. ing. Constantin Pavel (6 iul. 1935-24 iun. 2020), absolvent al Institutului de Construcții din București (1959), doctor în inginerie civilă (1974), profesor la catedra de Construcții de Beton Armat din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (1959-2005), conducător de doctorat și decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole (1984-2000); președinte al Comisiilor de Atestare Experți Tehnici și Verificatori de proiecte din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Prof. univ. ing. Ștefan Stănescu (6 iun. 1948-22 oct. 2020), absolvent al Facultății de Instalaţii din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (1971) și cadru didactic al aceleiași facultăți, în cadrul Departamentului de Instalații Termo-Hidraulice al Facultății de Instalații, între anii 1971 și 2008, doctor inginer al Universității Tehnice de Construcții din București (1988), membru fondator al Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România; a proiectat şi executat instalaţiile Catedralei Naționale, este autorul a peste 50 de studii și proiecte de specialitate și a peste 40 de lucrări științifice în domeniu.

Prof. univ. ing. Dan Ionescu, cadru didactic universitar de elită; expertiza sa a fost esențială pentru asigurarea durabilității și siguranței instalațiilor Catedralei.

3) Manageri de proiect:

Franco Sticher, inginer-arhitect elvețian, absolvent al Universității de Arte Plastice, Departamentul de Arhitectură și Urbanism din Hamburg (1973), expert tehnic cu bogată experiență internațională.

Andreas Hauschild, absolvent al Colegiului Tehnic din Koblenz, Germania; manager de proiect cu o bogată experiență în coordonarea unor proiecte de construcții complexe și de mare anvergură, atât în România, cât și la nivel internațional (Germania și Marea Britanie); în perioada iul. 2012-dec. 2013, a deținut funcția de Director de Proiect din partea Patriarhiei Române pentru construcția Catedralei Naționale.

4) Consultant de specialitate:

inginer Eduard Antohie, doctor în managementul sistemelor de producție în construcții (1996), conferențiar universitar și director al Departamentului Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași; este autorul a numeroase lucrări despre aspectele economice și de management ale proiectelor de construcții; are o bogată experiență ca manager de proiect și diriginte de șantier.

5) Firme de construcţie:

SC Bog’Art SRL, înființată în 1991, este una dintre cele mai mari și mai respectate companii de construcții cu capital integral românesc, recunoscută pentru realizarea unora dintre cele mai complexe și emblematice proiecte de infrastructură și clădiri din România; grupul Bog’Art include divizii specializate în management de proiect, fațade, producție de prefabricate și aluminiu, acoperind întregul lanț edilitar. Bog’Art a executat infrastructura Catedralei Naționale: a realizat radierul (fundația) și structura de rezistență din beton armat a edificiului până la cota zero, o lucrare de o complexitate tehnică excepțională.

SC Strabag SRL este filiala din România a gigantului european de construcții Strabag SE, cu sediul în Austria, lider pe piața de construcții din Europa Centrală și de Est. Compania, unul dintre cei mai puternici jucători de pe piața construcțiilor din România, beneficiind de cunoștințele, resursele financiare și tehnologia avansată a grupului-mamă, este renumită pentru abordarea unor proiecte de mare complexitate în diverse sectoare: infrastructură de transport (autostrăzi, căi ferate), clădiri civile și industriale, proiecte speciale. Strabag a executat suprastructura Catedralei Naționale – partea vizibilă a edificiului. Aceasta a inclus ridicarea zidurilor masive, a bolților, a cupolelor și a turlei principale, o performanță inginerească remarcabilă, având în vedere dimensiunile și cerințele seismice ale construcției.

6) Documentare istorică:

Prof. univ. ing. Nicolae Noica (n. 7 iul. 1943), absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole a Institutului de Construcții din București (1969), inginer proiectant la Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini (1969-1978), inspector-șef de stat la Inspectoratul de Stat pentru Calitatea Construcțiilor (1990-1995) și ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (1996-2000), profesor asociat la Universitatea Tehnică de Construcții București, director al Bibliotecii Academiei Române; membru de onoare al Academiei Române, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice și al Societății Române pentru Calitatea Construcțiilor; este autorul volumelor Catedrala Mântuirii Neamului. Istoria unui ideal (Ed. Basilica, 2011) și Catedrala Mântuirii Neamului. Începutul împlinirilor (Ed. Basilica, 2012).

Foto credit: Arhiva Ziarului Lumina