Cum a fost construită Catedrala Mântuirii Neamului: Momente importante (pdf)

Ne apropiem cu pași rapizi de momentul sfințirii Catedralei Naționale, care purta inițial numele de Catedrala Mântuirii Neamului, iar istoria acesteia încă nu este cunoscută.

Procesul de construire al Catedralei Naționale este contemporan cu noi, deși prima inițiativă de edificare a unei catedrale în București datează din vremea regelui Carol I și este strict legată de obținerea independenței de stat a României, de eliberarea sau mântuirea neamului românesc de sub stăpânire străină.

În perspectiva momentului sfințirii, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor a realizat mai multe pliante care vor fi disponibile în format fizic și digital despre cronologia construirii Catedralei, echipa care coordonează lucrările de construcție, tehnica modernă utilizată, dar și lucruri inedite despre elementele arhitecturale ale Catedralei.

Cele mai importante momente din timpul construirii Catedralei Naționale

febr-mart. 2005 – Conform dorinței vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist, s-a realizat alegerea amplasamentului Catedralei Naționale pe un teren situat pe Dealul Arsenalului, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Strada Izvor; terenul are o suprafață de 110.000 m2 și o formă aproximativ dreptunghiulară. Guvernul a emis Ordonanța de urgență nr. 19 / 17 mart. 2005 privind realizarea Amplasamentului Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”.

13 febr. 2006 – Camera Deputaților a predat Patriarhiei Române terenul din Calea 13 Septembrie, nr. 4-60, printr-un protocol.

29 nov. 2007 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie și a sfințirii locului destinat construirii Catedralei.

28 dec. 2007 – adoptarea Legii nr. 376 privind construirea Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”.

2007-2010 – pregătirea documentației ridicării lăcașului.

28 dec. 2009 – lansarea licitației pentru selectarea proiectului Catedralei Naționale.

30 iun.–1 iul. 2010 – evaluarea selecției proiectelor; proiectul câștigător a fost realizat de firma SC Vanel Exim SRL, cu care s-a încheiat contractul de proiectare.

2 sept. 2010 – obținerea Autorizației de construcție nr. 314-S pentru executarea lucrărilor de construire a edificiului.

2010 – organizarea șantierului, montarea pereților mulați, excavarea pământului la fundația viitorului edificiu.

28 iun. 2011 – încheierea contractului cu firma SC Bog’Art SRL pentru execuția infrastructurii subterane.

2011 – hidroizolarea infrastructurii cu folii din tablă de plumb pentru eficiență și durabilitate.

24 oct. 2011 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfințire a Paraclisului de la șantierul Catedralei, cu hramurile Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului „Prodromița” și Sfântul Ioan Gură de Aur.

28 iun. 2012 – după finalizarea radierului general și a unei părți a elementelor structurale ale subsolului 3, Preafericitul Părinte Patriarh a oficiat slujba de sfințire a temeliei Catedralei. Un hrisov și crucea prin care s-a sfințit locul catedralei în 2007 au fost depuse într-o casetă specială a radierului (dintre axele 35-37 per ZZVV).

apr. 2013 – construcția Catedralei Naționale a ajuns la cota 0.

22 iul. 2013 – începerea lucrărilor pentru executarea suprastructurii Catedralei de către SC Strabag SRL.

4 sept. 2016 – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat prima Sfântă Liturghie în fața Catedralei Naționale, cu prilejul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea.

4 sept. 2018 – montarea clopotelor în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 metri; clopotele au fost sfințite în ziua precedentă (3 sept. 2018).

26 oct. 2018 – acoperirea turlei-clopotniță a Catedralei Naționale.

2018 – realizarea mozaicului altarului și al iconostasului Catedralei Naționale sub conducerea pictorului Daniel Codrescu. Icoana Maicii Domnului Platytera, din absida altarului, cu o înălțime de 16 metri, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului în mozaic din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă.

25 nov. 2018 – sfințirea altarului Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

31 mai 2019 – vizita Papei Francisc la Catedrala Națională.

iul. 2019 – finalizarea construcției turlelor și montarea învelitorilor din cupru.

8 apr. 2025 – montarea crucii (7 tone) pe turla mare a Catedralei Naționale, la aproximativ 130 de metri înălțime.

2019-2025 – realizarea picturii edificiului în tehnica mozaicului (aproximativ 25.000 m2), unul dintre cel mai mari ansambluri iconografice în mozaic.

26 oct. 2025 – sfințirea Catedralei Naționale de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Descarcă gratuit pliantul în format PDF

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu