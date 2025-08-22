Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate joi pe Basilica.ro.

Episcopul Macarie plânge pentru copiii care nu sunt aduși la Sfânta Liturghie: Euharistia este cel mai bun medicament pentru sufletele lor

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a spus, duminică, la Sfânta Liturghie, că Sfânta Euharistie este cel mai bun medicament pentru sufletele copiilor și că deplânge faptul că unii părinți nu-i aduc pe cei mici la Biserică.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină copiii din localitățile afectate de inundații pentru a merge pregătiți la școală

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul de Asistență Socială și Medicală, respectiv Departamentul Activități de Tineret (ATOS) din cadrul Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață și Tabere, sprijină copiii din Broșteni, Ostra, Frasin și Stulpicani, localități afectate grav de inundațiile din 27-28 iulie 2025.

PS Antonie l-a omagiat pe Sf. Ștefan cel Mare, la împlinirea a 555 ani de la victoria asupra tătarilor în bătălia de la Lipnic

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a marcat, miercuri, printr-o ceremonie, împlinirea a 555 de ani de la victoria Sfântului Ștefan cel Mare asupra tătarilor, în bătălia de la Lipnic, azi pe teritoriul Republicii Moldova.

Cercetătorii din Israel au descoperit cel mai vechi cămin pentru îngrijirea bătrânilor din lume. A fost ridicat de creștini

Cercetătorii de la Universitatea din Haifa, Israel, au descoperit cel mai vechi cămin pentru bătrâni, în orașul bizantin (roman) Hippos, informează Times of Israel.

Cine sunt artiștii care vor urca pe scena INIMO Iași pentru o cauză nobilă?

Festivalul INIMO sprijină 10.554 de copii sărmani și orfani din întreaga țară, susținuți prin programul burselor „Grăuntele de Iubire”. Evenimentul va avea loc în perioada 30-31 august, în fața Palatului Culturii din Iași, unde vor fi prezenți mai mulți artiști.

