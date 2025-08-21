PS Antonie l-a omagiat pe Sf. Ștefan cel Mare, la împlinirea a 555 ani de la victoria asupra tătarilor în bătălia de la Lipnic

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a marcat, miercuri, printr-o ceremonie, împlinirea a 555 de ani de la victoria Sfântului Ștefan cel Mare asupra tătarilor, în bătălia de la Lipnic, azi pe teritoriul Republicii Moldova.

După oficierea Sfintei Liturghii, ierarhul și clericii au săvârșit slujba parastasului pentru „toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și toate locurile” căzuți pe câmpul de luptă de-a lungul istoriei „pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român”.

PS Antonie a evocat, apoi, personalitatea Sfântului Voievod al Moldovei, subliniind că victoriile acestuia pe câmpul de luptă nu ar fi existat fără credință statornică, rugăciune și încredere în Dumnezeu.

Evenimentul dedicat împlinirii a 555 ani de la Bătălia de la Lipnic a inclus și un moment artistic, care a cuprins recitarea unei poezii de către eleva Nicoleta Vidaico şi intonarea de cântece de către ansamblurile folclorice din sat: Ansamblul „Doruleţ” (conducător artistic Angela Cebotari) şi Ansamblul „Teiuşii” (conducător artistic Igor Vlad) de la Casa de Cultură din Lipnic.

Istoric al bătăliei de la Lipnic

Bătălia de la Lipnic, desfășurată pe 20 august 1469 sau 1470, a avut loc lângă localitatea Lipnic, în actualul Raion Ocnița, Republica Moldova. Oastea moldovenească, condusă de Ștefan cel Mare, a înfruntat tătarii Hoardei de Aur, conduși de Hanul Mamac, care invadaseră Moldova. Victoria moldovenilor a fost decisivă, tătarii suferind pierderi grele.

În urma bătăliei, Ștefan cel Mare a capturat prizonieri, inclusiv pe fiul și fratele hanului, și a eliberat robii luați de tătari. Pentru a preveni alte incursiuni, a ordonat construirea cetății Orhei. Evenimentul este comemorat printr-o troiță ridicată în cimitirul din Lipnic.

Foto credit: Episcopia de Bălți / Facebook