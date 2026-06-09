PS Sofian Brașoveanul la Mănăstirea Cernica: Sfințenia înseamnă sănătatea sufletului și a trupului

„Sfințenia înseamnă sănătatea sufletului și a trupului. Înseamnă o sănătate așa cum a gândit-o Dumnezeu pentru noi”, a spus duminică, la Mănăstirea Cernica, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Ierarhul a oficiat Sf. Liturghie în Biserica „Sf. Nicolae” a Mănăstirii Cernica, unde a vorbit despre chemarea universală la sfințenie.

Preasfinția Sa a explicat că sfințenia nu este rezervată doar unor oameni excepționali, ci reprezintă vocația fiecărui creștin: „A trăi în sfințenie înseamnă a trăi după rânduiala pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre binele tuturor”.

Sf. Ier. Calinic ajută la păstrarea legăturii cu țara

Părintele episcop vicar a explicat că legătura dintre comunitatea românească din zona Münchenului și Mănăstirea Cernica este una specială, având în vedere că, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca unul dintre hramurile Centrului Bisericesc din München să fie „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

Aceasta s-a făcut „pentru a păstra legătura mai strânsă atât cu sfântul, cât și cu mănăstirea aceasta și cu credincioșii de aici – cu țara în general, cu tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră ortodoxă românească, pentru că aceasta este viața noastră, aceasta este hrana noastră, acesta este destinul nostru și în aceasta stă și viitorul nostru”, a spus Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul.

Dragostea de aproapele

Referindu-se la viața creștină, părintele episcop vicar a subliniat că iubirea față de aproapele este în strânsă relație cu iubirea față de Dumnezeu.

„Atunci când Îl avem în vedere mai întâi pe Dumnezeu, atunci și dragostea noastră față de cei apropiați se rânduiește așa cum a gândit Dumnezeu”, a afirmat ierarhul.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul i-a îndemnat pe credincioși să susțină viața, binele și unitatea dintre oameni, urmând exemplul sfinților: „Aceasta este chemarea noastră, ca, în numele lui Dumnezeu, să susținem viața, să-i susținem pe oamenii de lângă noi, să susținem tot ce se poate face bine, să lucrăm pentru unitatea tuturor”.

„Creștinismul este viață”

Ierarhul a amintit de Sfântul Calinic de la Cernica, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și de ceilalți sfinți ai Bisericii, subliniind că toți creștinii sunt chemați să urmeze aceeași cale a sfințeniei.

„Să fim oameni buni, să fim oameni cu credință și să fim oameni care înțeleg ce au de făcut”, a îndemnat Preasfinția Sa, încheind cu un cuvânt al Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus: „Creștinismul e viață, nu-i gheață”.

La finalul Sfintei Liturghii, Arhim. Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, i-a oferit în dar ierarhului o icoană cu chipul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ale cărui moaște se păstrează în Biserica „Sf. Nicolae” a mănăstirii.

Împreună cu un mic grup de români din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a făcut un pelerinaj la mănăstirile din România. Călătoria s-a încheiat duminică, ultimele mănăstiri vizitate fiind cele de la Cernica și Pasărea, în județul Ilfov.

Foto credit: Artemie Ixari