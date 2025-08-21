Episcopul Macarie plânge pentru copiii care nu sunt aduși la Sfânta Liturghie: Euharistia este cel mai bun medicament pentru sufletele lor

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a spus, duminică, la Sfânta Liturghie, că Sfânta Euharistie este cel mai bun medicament pentru sufletele copiilor și că deplânge faptul că unii părinți nu-i aduc pe cei mici la Biserică.

Preasfinția Sa le-a spus părinților prezenți că, din experiența sa, copiii aduși de mici la Biserică, ulterior, chiar dacă „se pierd”, își revin la normalitate, pentru că, în momentele grele, își aduc aminte de Hristos.

„Sfânta Euharistie este cel mai puternic medicament pentru sufletele nevinovate ale copiilor și Domnul îi îmbrățișează deplin și se lasă cuprins de îmbrățișarea curată și suavă a copilașilor și intră în inimioara lor.”

Vă mărturisesc cu toată credința, cu toată convingerea, cu experiența pe care o am -iată, au trecut anii în slujire și la mine – , copiii aduși de mici la Biserică și împărtășiți la fiecare Liturghie, chiar dacă la adolescență, se poticnesc sau se risipesc, vine acea clipă în care se adună, fiindcă Domnul e cu ei.

„În momentele cumplite de rătăcire de întuneric și de dureri, își aduc aminte de dulceața din copilărie, de liniștea pe care le-o dădea Domnul la fiecare liturghie când erau aduși de părinți și de bunici să se cuminece cu El”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Europei de Nord a spus că „îi plânge pe copiii care nu sunt aduși la Sfânta Liturghie”, dar nu trebuie deznădăjduit, pentru că „și pentru aceștia există o șansă a mântuirii, fiindcă Domnul nu obosește în a ne căuta pe noi toți cei aflați în risipiri și în rătăciri”.

Foto credit: Mircea Florescu/ Basilica.ro