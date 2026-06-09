Cursurile pentru gradele clericale au debutat la București: Oferă instrumente pentru provocările actuale

Cursurile pentru obținerea gradelor clericale au debutat luni la București cu oficierea Sfintei Liturghii la Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie din București.

Slujba a fost săvârșită de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, care a subliniat necesitatea unor astfel de cursuri pentru clerici.

„Sunt interesante și încearcă să vă ofere noi instrumente pentru noile provocări pe care le întâlnim în activitatea noastră pastorală de zi cu zi și, așa cum simțiți la parohiile în care slujiți, vă puteți da seama că este nevoie de o permanentă pregătire pentru a putea răspunde la tot soiul de provocări care pun la încercare lucrarea Bisericii în societate”, a explicat Preasfinția Sa.

Ierarhul i-a îndemnat pe cursanți să lectureze permanent Sfânta Scriptură, pentru a le oferi credincioșilor răspunsuri fundamentate pe învățătura Sfinților Apostoli.

„Pentru a nu pierde din cei care ne-au fost în­cre­din­țați nouă și ale căror suflete Dreptul Judecător le va cere din mâinile noastre, să ne pregătim să putem face față acestor provocări”.

De asemenea, Preasfinția Sa a atras atenția asupra necesității abordării materiilor teologice la nivel interdisciplinar.

„Trebuie să ne pregătim nu numai în domeniul disciplinelor noastre teologice, ci trebuie să abordăm interdisciplinar problemele pe care le avem mai ales cu tinerii, care suferă de o mulțime de adicții. Celor vechi s-au adăugat plaga drogurilor și dependența de tehnologie”.

Formarea continuă a clerului

Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie din București, le-a urat bun-venit participanților.

„Sperăm că în aceste zile pe care le veți petrece aici la cursuri veți afla mai multe lucruri și veți vedea sau revedea cadre didactice care, în colaborare cu Arhiepiscopia Bucu­reștilor, au elaborat tematici care să vă fie de folos. Facultatea de Teologie Ortodoxă este în primul rând o școală a Bisericii, iar responsabilitatea noastră este pentru formarea stu­denților, dar și a absolvenților și clericilor care vin din când în când pentru aceste cursuri preoțești”.

Totodată, părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a explicat ce presupun cursurile pentru obținerea gradelor clericale.

„Cursurile acestea sunt foarte practice: ele abordează probleme pastorale și misionare cu care clericii se confruntă în activitatea lor de zi cu zi, astfel încât să răspundă cât mai bine unor provocări constante. Anul acesta s-au înscris 99 de clerici din toate eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 63 la gradul Definitiv și 36 la Gradul II”.

Arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre scopul participării la aceste cursuri: „Participarea preoților la cursurile pentru obținerea gradelor clericale este foarte importantă nu atât pentru atingerea unor etape firești în parcursul profesional, cât mai ales pentru asigurarea unei pregătiri continue foarte necesare în pastorația credincioșilor”.

Cursurile clericale pentru obținerea gradelor profesionale II și Definitiv se desfășoară pe tot parcursul săptămânii.

Sursă foto: Ziarul Lumina