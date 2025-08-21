Cine sunt artiștii care vor urca pe scena INIMO Iași pentru o cauză nobilă?

Festivalul INIMO sprijină 10.554 de copii sărmani și orfani din întreaga țară, susținuți prin programul burselor „Grăuntele de Iubire”. Evenimentul va avea loc în perioada 30-31 august, în fața Palatului Culturii din Iași, unde vor fi prezenți mai mulți artiști.

Vor fi prezenți zeci de mii de participanți din toată țara și diaspora, alături de artiști consacrați. Anul acesta vor urca pe scena INIMO Iași: Andra, Smiley, Connect-R, Antonia, Direcția 5, Cedry2k, The Urs, Alex Velea, Andra Gogan, Eva Timush, Misha Miller și mulți alții, scrie Doxologia.

Cei mici vor fi în centrul atenției, cu spectacole dedicate, activități interactive, ateliere educaționale, face-painting și jocuri sportive.

Cum poți dona?

Donațiile obținute prin invitații sunt direcționate exclusiv către achiziționarea de haine, încălțăminte, ghiozdane și alte materiale necesare pentru educația copiilor defavorizați, prevenind astfel abandonul școlar și marginalizarea socială.

De asemenea, festivalul contribuie la sprijinirea mamelor și tinerilor din medii vulnerabile, prin servicii oferite de Clinica Veronica, primul spital socio-medical gratuit din România.

INIMO este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și instituțiile de ordine publică, cu sprijinul sponsorilor principali și al unui număr impresionant de parteneri locali și naționali.

Bucură-te și fă bine

Sub deviza „Bucură-te și fă bine!”, ieșenii sunt invitați să ia parte la două zile de bucurie, muzică și solidaritate, în sprijinul copiilor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul oficial al evenimentului, accesând următorul link.

Foto credit: Doxologia