Mitropolitul Iosif a slujit în comunitatea multietnică din Lugano, Elveția

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a slujit duminică la Parohia Ortodoxă Română din Lugano, Elveția, formată din credincioși de mai multe naționalități.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în prezența a peste 170 de credincioși membri ai comunității ortodoxe din Lugano și din alte localități învecinate.

La slujbă au participat prof. univ. dr. Ion Marin – Consulul Onorific al României la Lugano, Excelența Sa Andreea Guțu – ambasador interimar al României în Elveția, Alberto Mocetti, fostul director al Liceului din Breganzona al Diecezei Romano-Catolice de Lugano, Gino Driussi – fondatorul Comunității de Lucru a Bisericilor Creștine din Cantonul elvețian Ticino și colaborator la Radio Elveția (RSI).

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Iosif a subliniat importanța păstrării credinței ortodoxe și a mărturisirii valorilor creștine în societatea contemporană, încurajând credincioșii să rămână statornici în viața liturgică și în comuniunea Bisericii.

Fiind Duminica Tuturor Sfinților, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a subliniat că ar trebui să ne închinăm inimile lui Dumnezeu și că, dacă Îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat și urmăm Crucea Lui, atunci vom ști și cum să-i iubim pe oameni și cum să ne asumăm crucea personală.

Peste trei decenii de existență

Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale i-a îndemnat pe pr. Bogdan Constantin Dincă, preotul paroh, și pe credincioși la mai multă rugăciune, post și unitate, pentru a-și împlini dorința de a avea propriul lăcaș de cult.

„Evenimentul reprezintă un moment deosebit în istoria comunității noastre, încununând 31 de ani de la înființarea comunității ortodoxe multietnice din Lugano și 40 de ani de la înființarea parohiei ortodoxe române din Elveția italiană”, a transmis părintele paroh Bogdan Constantin Dincă.

„Aceste aniversări reflectă rodnica lucrare pastorală a parohiei și a comunității desfășurată de-a lungul deceniilor și mărturisesc continuitatea vieții ortodoxe în această parte a Elveției.”

De peste trei decenii, Parohia Lugano, situată în zona de limbă italiană a Elveției, își desfășoară activitatea liturgică într-un lăcaș ce aparține Bisericii Catolice. Ocrotitorul comunității este Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava. Adresa bisericii este Chiesa Madonnetta, Via Madonnetta 13, 6900 Lugano.

Foto credit: Parohia Lugano