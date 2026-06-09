Lansare de carte la Cluj-Napoca: Au fost prezentate trei volume dedicate dialogului teologic și cultural româno-german

Trei volume dedicate dialogului teologic și cultural româno-german au fost prezentate luni la Muzeul Mitropoliei Clujului din municipiu.

La manifestare au participat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, clerici, oameni de cultură și elevi.

Evenimentul editorial a adus în atenția publicului trei lucrări apărute în limbile română și germană, care abordează teme legate de teologia ortodoxă, identitatea culturală și religioasă a României, precum și prezentarea sfinților reprezentativi ai spațiului românesc.

Cele trei volume prezentate la Cluj-Napoca au fost: „Îndumnezeire și etică a iubirii în Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și mistica a Părintelui Dumitru Stăniloae”, de pr. Jürgen Henkel, „Nationen, Kulturen und Religionen in Rumänien” (Națiuni, culturi și religii în România), de pr. Dieter Brandes, și „Heilige der rumänischen Lande” (Sfinți ai ținuturilor românești), de protosinghelul Ioan Popoiu.

Teologia Sf. Dumitru Stăniloae

IPS Andrei a evidențiat contribuția părintelui Jürgen Henkel la promovarea teologiei românești în spațiul german și apropierea acestuia de spiritualitatea ortodoxă românească.

„Este prietenul Bisericii noastre românești. Aproape că s-a făcut român cât a stat pe la noi și tare ne bucurăm când îl vedem”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Referindu-se la volumul dedicat teologiei Sfântului Dumitru Stăniloae, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat importanța valorificării operei sale: „În felul acesta, în spațiul german, poate fi cunoscut Părintele Dumitru Stăniloae”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a evocat o întâlnire din anii studenției cu Sfântul Dumitru Stăniloae, mărturisind că unul dintre îndemnurile primite atunci i-a rămas adânc întipărit în memorie: „Nu uit niciodată că rezumatul a fost următorul: Să vă bucurați că sunteți întru Adevăr”.

Evenimentul a fost moderat de teologul și istoricul Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim