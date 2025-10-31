Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate joi pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel: Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală

„Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi în mesajul adresat participanților la Simpozionul „Facultatea de Teologie – memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”.

Ziua Clerului Militar, la Catedrala Națională: Biserica și Armata se bucură de cea mai mare încredere din partea poporului român

Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Episcopul vicar Sofian Brașoveanul a vizitat Mănăstirea Cernica

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a efectuat miercuri o vizită la Mănăstirea Cernica, unde s-a întâlnit cu părintele stareț, arhimandritul Vasile Pârjol.

2026, an jubiliar în Patriarhia Ecumenică: 1.400 ani de la prima intonare a Imnului Acatist către Maica Domnului

Primul și cel mai frumos acatist din istorie împlinește la anul 14 secole de când a fost alcătuit, cel mai probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, și cântat la un moment de cumpănă în istoria Bisericii și a Cetății Constantinopolului.

Precizări referitoare la slujba de Te Deum oficiată la Catedrala Națională și incidentul petrecut la ora 05:30 (dimineața)

În dimineața zilei de 30 octombrie 2025, între orele 08:00-08:30, a avut loc slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar.

