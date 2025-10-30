Patriarhul Daniel: Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală

„Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi în mesajul adresat participanților la Simpozionul „Facultatea de Teologie – memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”.

Simpozionul a fost organizat la Iași cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a 35 de ani de la redeschiderea Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul aceleiași Universități.

„Aniversarea a 165 de ani de existență a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași reprezintă un moment semnificativ în viața academică și culturală, întrucât este un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învățământ, cercetare și cultură", a transmis Patriarhul României.

Mesajul integral:

Binecuvântare și prețuire la ceas aniversar

La acest moment solemn pentru comunitatea academică ieșeană, care sărbătoreşte 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” şi 35 de ani de la redeschiderea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, este o bucurie să transmitem preţuirea şi binecuvântarea noastră participanților la Simpozionul intitulat: „Facultatea de Teologie – memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”.

Aniversarea a 165 de ani de existență a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași reprezintă un moment semnificativ în viața academică și culturală întrucât este, pe de o parte, un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ, cercetare și cultură, iar, pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și valoarea Universității în contextul societății contemporane. Universitatea are menirea sau vocaţia să formeze personalităţi competente şi întreprinzătoare, promovând o cunoaștere pentru acţiune, utilă nu doar pentru școală, ci şi pentru calitatea vieţii umane în societate.

În acest sens, apreciem dorinţa Universității din Iași de-a contribui la intensificarea cooperării academice în plan național și internațional, în vederea comunicării valorilor cunoaşterii care sporesc calitatea şi demnitatea vieţii umane.

Astăzi, la împlinirea a 35 de ani de activitate de la renașterea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, cu deosebită bucurie şi dragoste părintească ne amintim de entuziasmul şi strădaniile redeschiderii acestei instituţii de credință şi cultură ortodoxă românească, de preocuparea promovării unei teologii pastorale şi misionare, profund înrădăcinată în Tradiţia Sfinţilor Părinţi şi a poporului român, dar şi larg deschisă spre cultură şi spre universal, care să unească spiritualitatea și ştiinţa, credinţa şi cultura, contribuind astfel la eforturile de renaştere morală a societăți românești.

În iulie 1990, după instalarea noastră ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am considerat prioritară redeschiderea unei instituţii de învăţământ teologic superior în Moldova. Astfel, începând din anul universitar 1990-1991, în cadrul Mitropoliei de la Iaşi a fost reactivat Institutul Teologic de Grad Universitar, devenit în 1991, la solicitarea Universității „Al. I. Cuza”, facultate membră, cu drepturi şi obligații depline.

Acest proiect și-a propus să redea teologiei locul şi demnitatea de care a fost privată de-a lungul timpului, să-şi redescopere şi mai mult vocaţia ei de conştiinţă dinamică, profetică şi slujitoare a Bisericii în misiunea sa într-o lume secularizată.

Astfel, plecând de la relaţia dintre cunoașterea intelectuală sau informativă și spiritualitatea existențială sau formativă, de la dialogul dintre știință, filozofie şi teologie, Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea spirituală în comuniune de valori ale umanităţii inteligente şi înțelepte, contribuind la apropierea și cooperarea dintre credință și cultură, teologie și știință, depășind divergențe artificiale și descoperind bucuria dialogului şi utilitatea cooperării.

Astăzi, avem confirmarea utilității şi importanţei unui astfel de demers, vital pentru formarea teologică a viitorilor preoţi, a restauratorilor operelor de artă, a profesorilor de religie şi asistenților sociali. Prezența Facultății de Teologie în Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași s-a dovedit a fi de bun augur pentru studenţii şi profesorii universității în general, prin programele comune şi prin dezvoltarea unei frumoase colaborări dintre teologie, filosofie şi ştiinţă.

La 35 de ani de activitate a facultății care acum poartă numele marelui teolog român, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, constatăm cu bucurie că obiectivele propuse la inaugurarea acesteia au fost în mare măsură îndeplinite. Învăţământului teologic din Moldova, în acord cu spiritul evlavios al acestui spaţiu binecuvântat cu mănăstiri şi intensă viaţă duhovnicească, i-a fost imprimată o dinamică duhovnicească prin îmbinarea studiului academic cu Liturghia, prin chemarea misionară a mărturisirii Sfintei Evanghelii în viața cotidiană, prin formarea tinerilor studenţi, atât intelectual cât și spiritual.

Prin dezvoltarea unui corp profesoral care a crescut şi s-a format odată cu facultatea, aceasta ocupă un loc de seamă în rândul școlilor teologice din România. Specificul teologiei ieșene constă în faptul că îmbină fidelitatea faţă de tradiţie cu deschiderea spre cultură și universal. O teologie dinamică pe care studenţii de la Iaşi o mărturisesc în cele peste 10 universități din Europa, aflate în parteneriat de studii cu Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.

Totodată, slujitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi văd roadele muncii adunate cu bucurie şi speranţă. Însă, pentru că studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, deopotrivă, profesori şi studenţi, sunt chemaţi să intensifice activitatea de formare, reînnoind entuziasmul misiunii Bisericii în societate prin lucrarea pastorală a noilor generații de clerici slujitori în ţară şi străinătate, prin intensificarea rolului profesorului de Religie în transmiterea valorilor educaționale creștine, prin întărirea legăturii dintre spiritualitatea liturgică şi opera social-filantropică, dar și prin promovarea artei și muzicii bisericești bizantine în viața Bisericii noastre.

La împlinirea a 35 de ani de activitate de la renașterea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, cu deosebită prețuire şi dragoste părintească, acordăm Diploma și Medalia Anului Omagial al Centenarului Patriarhiei Române, Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul și Viața (cf. Ioan 14, 6), să binecuvânteze pe toţi profesorii, studenţii şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, pentru a cultiva permanent bucuria împletirii rugăciunii cu studiul academic şi a sluji cu vrednicie Biserica lui Hristos din poporul român.

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

