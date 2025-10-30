Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00.

Citește mai mult.

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost așezate spre închinare în Catedrala Mântuirii Neamului

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost așezate spre închinare miercuri seară în Catedrala Mântuirii Neamului.

Citește mai mult.

Radu Burnete, consilier prezidențial: Nu Catedrala Națională e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi

Radu Burnete, Consilier prezidențial pentru politici economice şi sociale al președintelui României, a scris duminică pe Facebook că realitatea factuală a investițiilor publice din ultimii 15 ani arată că motivul pentru care nu sunt suficiente școli, spitale sau alte elemente de infrastructură nu are legătură cu construcția Catedralei Naționale.

Citește mai mult.

Peste 80.000 de credincioși au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Va rămâne deschisă până în data de 5 noiembrie

Peste 80.000 de persoane s-au închinat până în prezent în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Aceasta va rămâne deschisă zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.

Citește mai mult.

Ambasada Austriei felicită poporul român pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale: Clopotele fabricate în Austria răsună la București

Ambasada Austriei la București a transmis un mesaj de felicitare poporului român cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, subliniind totodată contribuția companiilor austriece care au realizat clopotele și candelabrele monumentale ale celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

Citește mai mult.