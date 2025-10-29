Ambasada Austriei felicită poporul român pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale: Clopotele fabricate în Austria răsună la București

Ambasada Austriei la București a transmis un mesaj de felicitare poporului român cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, subliniind totodată contribuția companiilor austriece care au realizat clopotele și candelabrele monumentale ale celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

În mesajul postat pe pagina sa oficială de Facebook, Ambasada amintește de implicarea companiilor Glockengießerei Grassmayr și Orion – Leuchten mit Stil în amenajarea Catedralei Naționale.

„Ne bucurăm în mod deosebit că întreprinderile austriece Glockengießerei Grassmayr și Orion – Leuchten mit Stil au contribuit semnificativ la amenajarea celei mai mari biserici ortodoxe din lume, atât prin livrarea clopotelor, printre care se numără cel mai mare clopot cu balans liber din lume, cât și a cinci candelabre monumentale”.

Clopotele Catedralei Naționale

În Catedrala Națională au fost instalate șase clopote, cinci dintre ele având următoarele greutăți: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg.

Acestea sunt acordate astfel: DO# (gama 0) – clopotul mare, DO#, MI#, SOL#, LA# (gama 1) și DO# (gama 2).

De asemenea, a fost instalat și un clopot mare – cu o greutate de circa 25 de tone – având înălțimea și diametrul de aproximativ 3 metri.

Este o realizare extraordinară, fiind unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Costurile celor șase clopote ale Catedralei Naționale au fost achitate exclusiv din fondurile Patriarhiei Române.

Foto credit: Basilica.ro