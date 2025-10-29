Peste 80.000 de credincioși au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Va rămâne deschisă până în data de 5 noiembrie

Peste 80.000 de persoane s-au închinat până în prezent în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Aceasta va rămâne deschisă zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.

Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de cult, toți credincioșii – bărbați și femei – primesc binecuvântarea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar.

Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională rămâne deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare.

În această seară, de la ora 18:30, vor fi aduse spre cinstire moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care vor rămâne la Catedrala Națională în perioada următoare, alături de moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale.

Cum vezi rândul pe harta interactivă

Arhiepiscopia Bucureștilor a creat un link la care pot fi urmărite lungimea rândului și timpul de așteptare actualizate în timp real:

accesează linkul aici ;

; vezi bulina roșie în care este reprezentat un pieton – ea arată unde se termină rândul;

click pe bulina roșie și va apărea timpul de așteptare din acel moment;

dacă ora de actualizare afișată lângă hartă nu e apropiată de momentul prezent, dă REFRESH la browserul de web sau intră din nou pe link și repetă pașii.

Timpul de așteptare este estimat în acest moment la 10 ore.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene