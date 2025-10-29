Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost așezate spre închinare în Catedrala Mântuirii Neamului

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost așezate spre închinare miercuri seară în Catedrala Mântuirii Neamului.

Racla cu cinstitele moaște a fost așezată în Sfântul Altar alături de racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei.

Astfel, pelerinii care vor trece prin altarul Catedralei Naționale în aceste zile se vor putea închina și la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, recent sărbătorit.

Acestea vor rămâne în Catedrala Națională până în data de 5 noiembrie, perioadă în cate lăcașul de cult va fi deschis permanent.

Până în prezent, peste 80.000 de persoane au trecut prin Catedrala Națională de la sfințirea picturii în mozaic.

Cum afli timpul de așteptare

Arhiepiscopia Bucureștilor a creat un link la care pot fi urmărite lungimea rândului și timpul de așteptare actualizate în timp real:

accesează linkul aici ;

; vezi bulina roșie în care este reprezentat un pieton – ea arată unde se termină rândul;

pe bulina roșie și va apărea timpul de așteptare din acel moment; dacă ora de actualizare afișată lângă hartă nu e apropiată de momentul prezent, dă REFRESH la browserul de web sau intră din nou pe link și repetă pașii.

Timpul mediu de așteptare pentru închinare era de 7 ore la ora 19:00.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu