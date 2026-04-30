Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Proclamarea locală a Sfintei Mavra de pe Ceahlău va avea loc la Mănăstirea Durău

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mavra de la Ceahlău va avea loc în data de 4 mai la Mănăstirea Durău din județul Neamț.

Arhiepiscopia Marii Britanii susține introducerea limbii române ca materie de examen: Conferință în Parlamentul Britanic

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord și-a exprimat sprijinul pentru introducerea limbii române ca materie de examen național GCSE în sistemul educațional britanic, în cadrul unei conferințe desfășurate luni la Parlamentul Regatului Unit.

Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea evocată la Suceava de Monahia Nectaria Lazăr, sora ei după trup

Monahia Nectaria Lazăr, din obștea mănăstirii ilfovene Pasărea, a evocat-o pe Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, care îi era și soră după trup, într-o prelegere susținută marți la Centrul Eparhial din Suceava.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei strânge fonduri pentru familiile afectate de incendiul devastator de la Soveja

În toate unitățile de cult din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei va avea loc, în 3 și 10 mai, o strângere de fonduri pentru sprijinirea concretă a familiilor ale căror locuințe au fost distruse de incendiul devastator de la Soveja, județul Vrancea.

O asociație își propune să doteze trei biblioteci rurale. Cum poți dona cărți

Asociația People United, în colaborare cu mai multe comunități locale, a lansat, de Ziua Internațională a Cărții, o colectă de cărți prin care își propune să doteze trei biblioteci rurale.

