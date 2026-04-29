Arhiepiscopia Marii Britanii susține introducerea limbii române ca materie de examen: Conferință în Parlamentul Britanic

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord și-a exprimat sprijinul pentru introducerea limbii române ca materie de examen național GCSE în sistemul educațional britanic, în cadrul unei conferințe desfășurate luni la Parlamentul Regatului Unit.

Conferința a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic, parlamentar, educațional și ai comunității românești din Marea Britanie. Evenimentul a fost găzduit de parlamentarul britanic Gareth Thomas și a fost coordonat de jurnalista Tessa Dunlop, inițiatoarea proiectului și cunoscută pentru implicarea în promovarea valorilor culturale est-europene.

Eparhia a fost reprezentată de o delegație de cinci preoți care au subliniat că „Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod activ toate inițiativele care contribuie la păstrarea identității naționale, lingvistice și culturale, mai ales în rândul tinerelor generații”.

„Arhiepiscopia consideră acest proiect deosebit de valoros, atât din perspectivă culturală, cât și educațională, întrucât limba română nu este doar un instrument de comunicare, ci și un purtător al credinței, tradiției și memoriei spirituale a poporului român”, au transmis reprezentanții eparhiei.

Limba română oficial recunoscută în educație

Parlamentarul britanic Gareth Thomas a transmis printr-o postare pe pagina sa de Facebook că „recunoașterea limbii române în sistemul nostru de învățământ ar ajuta mii de tineri să se simtă acceptați, susținuți și capabili să-și atingă obiectivele”.

„De asemenea, ar pune în valoare contribuția comunității noastre româno-britanice”, a adăugat membrul Parlamentului din Regatul Unit.

Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, a subliniat, printr-o postare pe contul de X, că „introducerea unui examen GCSE la limba română depășește sfera politicilor educaționale, atingând teme esențiale precum identitatea, apartenența și recunoașterea comunității numeroase de români din Regatul Unit”.

De asemenea, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Unit, Ruslan Bolbocean, a susținut, în cadrul conferinței, că această inițiativă „va reprezenta o recunoaștere a contribuției multidimensionale pe care comunitățile cetățenilor din România și Republica Moldova o aduc societății britanice, inclusiv pe dimensiunea economică, socială și culturală”.

A doua cea mai vorbită limbă străină

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, limba română este a doua cea mai vorbită limbă străină în Anglia și Țara Galilor, iar peste 155.000 de elevi români învață în sistemul britanic de educație.

De asemenea s-a amintit și de creșterea numărului de copii care participă la cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) ca argument pentru introducerea limbii române ca materie de examen național GSCE.

În prezent, limba română nu este inclusă în lista limbilor pentru examenul GCSE, spre deosebire de alte limbi precum poloneza, portugheza sau bengaleza.

Mai multe despre campania pentru un examen GCSE în limba română se regăsesc pe site-ul oficial al campaniei.

Foto credit: Dorinel Preoțescu