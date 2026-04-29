Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei strânge fonduri pentru familiile afectate de incendiul devastator de la Soveja

În toate unitățile de cult din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei va avea loc, în 3 și 10 mai, o strângere de fonduri pentru sprijinirea concretă a familiilor ale căror locuințe au fost distruse de incendiul devastator de la Soveja, județul Vrancea.

„Exprimându-ne mâhnirea pentru cele întâmplate, dar cu nădejde în pronia divină, îndemnăm pe toți dreptcredincioșii creștini să dea dovadă de dragoste creștină și solidaritate, prin rugăciune și fapte bune, mai ales în această perioadă pascală, când ne exprimăm bucuria Învierii Domnului prin salutul pascal: Hristos a înviat!” transmite Biroul de presă al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Luni, Părintele Marian Gegea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, și Părintele Cristinel Popa, protoiereu de Panciu, au vizitat comunitatea afectată, avându-l ghid pe Părintele Florin Hulpoi, parohul din Rucăreni.

Părintele vicar a discutat cu Ionuț Filimon, primarul comunei Soveja, despre modalitățile de sprijin. De asemenea, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, le-a transmis localnicilor mesajul de compasiune al chiriarhului, asigurându-i că nu sunt singuri în aceste momente.

Incendiul de duminică, 26 aprilie, a distrus în totalitate 29 de locuințe din localitate, pe fondul condițiilor meteo favorabile răspândirii flăcărilor.

Donează

Cont IBAN: RO86RNCB0096031403980858

Banca: BCR

Titular: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Detalii plată: Ajutor incendiu Soveja

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei