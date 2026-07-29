Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri: Două săptămâni de curățire spirituală
Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri și se va încheia în 14 august, în ajunul praznicului. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală.
PS Teofil Trotușanul a sfințit piatra de temelie a Schitului Lapoș, un așezământ monahal reînființat
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit luni piatra de temelie pentru biserica unui așezământ monahal recent reînființat în eparhie: Schitul Lapoș din județul Bacău.
FOTO: Proiectul „Săptămâna în imagini” al Agenției de știri Basilica împlinește 8 ani și 400 de ediții
Proiectul „Săptămâna în imagini” al Agenției de știri Basilica marchează săptămâna aceasta o dublă aniversare: opt ani de la lansare și publicarea ediției cu numărul 400.
Misiunea parohiei românești din Bonn: Credincioși din mai multe naționalități s-au convertit la Ortodoxie
Activitatea misionară desfășurată în cadrul parohiei românești din Bonn, Germania, a condus la convertirea la Ortodoxie a mai multor credincioși de diferite naționalități.
Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului vine pentru prima dată în România
Sanctitatea Sa Mar Awa al III-lea, Catholicos-Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului, va vizita pentru prima dată România în perioada 3–7 august.