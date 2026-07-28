Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri: Două săptămâni de curățire spirituală

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri și se va încheia în 14 august, în ajunul praznicului. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală.

De regulă, se lasă sec în 31 iulie şi postul începe la 1 august, însă conform regulilor bisericești, dacă această dată cade miercurea sau vinerea se lasă sec cu o zi mai înainte. La fel s-a mai întâmplat în anii 2024, 2020 și 2019.

Instituit de Biserică în cinstea Maicii Domnului, acest post îi îndeamnă pe credincioși să urmeze exemplul de rugăciune, smerenie și curăție al Născătoarei de Dumnezeu. În această perioadă este recomandată citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului și a altor rugăciuni închinate Fecioarei Maria.

Rânduiala postului

Din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât Postul Mare, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Conform Tipicului cel Mare și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, lunea, miercurea și vinerea se ajunează până la Ceasul al IX-lea (aproximativ ora 15:00), când se consumă mâncare uscată.

Marțea și joia se mănâncă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la untdelemn și vin. De sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, din 6 august, este dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Istoria instituirii postului

În primele secole creștine, acest post nu era ținut unitar în întreaga Biserică. Creștinii din Antiohia posteau doar o singură zi, la praznicul Schimbării la Față a Domnului, iar în Constantinopol se postea doar patru zile.

Doar creștinii din Ierusalim posteau opt zile. Această situație a făcut ca Biserica să ia atitudine asupra stabilității Postului Adormirii Maicii Domnului.

Sinodul întrunit la Constantinopol în anul 1166, sub președinția Patriarhului Luca Chrisoberg, a hotărât ca „postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când începem sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului”.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene