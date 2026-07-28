Constantin Săftoiu, un asiduu sprijinitor al bisericilor și mănăstirilor, a fost prohodit de trei ierarhi și numeroși stareți

Episcopul Macarie al Europei de Nord a oficiat marți, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul și cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie și slujba Înmormântării pentru domnul Constantin Săftoiu, un asiduu sprijinitor al bisericilor și mănăstirilor din România.

Zeci de clerici s-au rugat pentru sufletul răposatului la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sf. Ier. Nicolae” din Moinești, județul Bacău, pe care acesta a ctitorit-o.

Din sobor au făcut parte Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, și alți stareți și clerici din toată țara.

Mesaj de la Patriarhul României

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a citit un mesaj de condoleanțe din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Evlavios și cu suflet mare, domnul Constantin Săftoiu a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii”, a transmis Preafericirea Sa.

„Iubit de cei din jur și de familia sa, domnul Constantin reprezintă pentru cei care l-au cunoscut și un model de părinte creștin, un tată care și-a crescut băiatul său, Valentin, în iubire față de tradițiile românești și valorile familiei creștine, bucurându-se în mod deosebit că acesta a devenit, la rândul său, un fiu vrednic al Bisericii noastre.”

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească sufletul robului Său Constantin, în lumina iubirii Sale veșnice, iar dumneavoastră, întregii familii îndoliate și tuturor celor întristați să vă dăruiască mângâiere și întărire sufletească”, a transmis Patriarhul României în încheierea mesajului său.

O viață cu fapte bune

În perioada 1990–2005, când era directorul SNP Petrom Moinești, domnul Constantin Săftoiu a sprijinit lucrările de construcție și consolidare de la multe mănăstiri și biserici, între care: turnul de intrare și noua biserică de la Mănăstirea Sihla, lucrări de la Mănăstirile Putna, Sihăstria Putnei, Buda, Durău și Neamț.

În 2022, când domnul Constantin Săftoiu și soția sa, Elena, au aniversat 50 de ani de la cununie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a acordat Ordinul patriarhal Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru mireni.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului