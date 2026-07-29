Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud își cinstește ocrotitorul

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud își cinstește miercuri ocrotitorul, pe Sf. Mc. Veniamin.

Preasfinția Sa s-a născut în 11 iunie 1975 la Puhoi, în raionul Ialoveni al Republicii Moldova, din părinții Ion și Evdochia Goreanu. La Botez a primit numele Veaceslav.

Formare

A urmat Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț (1990–1995), apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pe care a absolvit-o în 1999.

Și-a completat pregătirea cu studii de Drept și Științe Politice la Universitatea din București, studii postuniversitare în teologie și drept canonic, precum și prin cursuri la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveția).

În 2006 a obținut titlul de doctor în Teologie la Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu calificativul Summa cum laude, susținând o teză dedicată unității canonice a Bisericii Ortodoxe.

Activitate academică și administrativă

În primii ani de activitate a fost profesor voluntar de Religie în două sate din Republica Moldova și lector la Academia de Teologie din Chișinău, unde a predat disciplinele Dogmatică și Artă creștină.

Din anul 2003 și-a desfășurat activitatea în cadrul Administrației Patriarhale, ocupând succesiv funcțiile de inspector eparhial la Sectoarele Învățământ și Comunicații Externe, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod, consilier administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor și consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod.

În paralel, a fost lector suplinitor de Drept bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și a participat la elaborarea și revizuirea unor regulamente și acte normative ale Bisericii Ortodoxe Române.

Calea monahală

S-a închinoviat la Mănăstirea Antim din București la 1 aprilie 2005, iar la 5 decembrie 2007 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Neamț, primind numele Veniamin.

În ianuarie 2008 a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah, apoi hirotesit duhovnic de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În același an a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2010 a primit rangul de arhimandrit.

Arhieria

La 24 mai 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop al Basarabiei de Sud, iar două zile mai târziu, la 26 mai, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din București de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi.

În cei opt ani de arhipăstorire, eparhia Basarabiei de Sud a devenit foarte dinamică în plan edilitar, misionar și pastoral, cu accent pe crearea unei culturi vizuale autentic ortodoxe, omagierea eroilor căzuți pe pământ basarabean și înființarea de noi comunități, între care și lăcașuri monahale.

O biografie detaliată se găsește pe site-ul eparhial.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro