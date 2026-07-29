Ziua Imnului Național al României: „Deșteaptă-te, române!”, simbol al libertății și al demnității naționale

România sărbătorește miercuri Ziua Imnului Național. Cântecul patriotic „Deșteaptă-te, române!”, care a devenit imn de stat în 1990, este unul dintre simbolurile fundamentale ale statului român, alături de drapel, stemă și sigiliul statului.

Ziua a fost instituită prin Legea nr. 99/1998 și evocă prima intonare oficială a imnului, la 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în contextul Revoluției pașoptiste.

Versurile imnului provin din poemul „Un răsunet”, scris de poetul Andrei Mureșanu, una dintre vocile reprezentative ale generației de la 1848. Melodia este atribuită lui Anton Pann, care a pus pe note textul devenit, de-a lungul timpului, un îndemn la libertate, unitate și responsabilitate națională.

În decursul istoriei moderne, „Deșteaptă-te, române!” a însoțit momentele decisive ale poporului român. A fost cântat în timpul Războiului de Independență, al celor două războaie mondiale și în zilele Revoluției din decembrie 1989, devenind expresia dorinței de libertate și de înlăturare a regimului totalitar.

După instaurarea comunismului, imnul a fost interzis timp de aproape o jumătate de secol, fiind readus în spațiul public odată cu recâștigarea libertății.

Prin Legea nr. 99/1998, autoritățile publice și instituțiile statului sunt chemate să marcheze această zi prin manifestări cultural-educative, ceremonii oficiale și militare, precum și prin intonarea imnului în cadrul unor ceremoniale publice.

În Capitală, ceremoniile de Ziua Imnului Național încep la ora 10:00 în Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național.

Programul include o slujbă religioasă, prezentarea semnificației versurilor Imnului Național și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. La ceremonie vor participa reprezentanți ai autorităților, cadre militare și public.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene