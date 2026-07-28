Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului vine pentru prima dată în România

Sanctitatea Sa Mar Awa al III-lea, Catholicos-Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului, va vizita pentru prima dată România în perioada 3–7 august.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Institutul Levant, vizita are loc în contextul celui de-al 14-lea Congres Mondial de Studii Siriace și a celei de-a 12-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine, organizate de Institutul Levant și Academia Română la Palatul Parlamentului din București.

Patriarhul va participa la lucrările congresului împreună cu Preasfințitul Părinte Mar Paulus Benjamin, Episcop de Chicago și Estul Statelor Unite (Biserica Asiriană a Răsăritului).

Despre Patriarhul Mar Awa al III-lea

Sanctitatea Sa este cel de-al 122-lea Catholicos-Patriarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului și primul întâistătător al acestei Biserici născut în diaspora, la Chicago, în Statele Unite ale Americii. Comunicatul subliniază că biografia Patriarhului reflectă destinul creștinilor orientali din ultimele decenii.

„Povestea lui Mar Awa al III-lea este povestea unei întregi generații de creștini orientali care au fost nevoiți să își reconstruiască viața departe de ținuturile unde s-au născut și au primit darul credinței, păstrând o moștenire veche de aproape două milenii”.

„Nu este doar Patriarhul unei Biserici străvechi, ci un om care poartă în biografia sa traseul unei comunități: Mesopotamia, diaspora, păstrarea identității, memoria unui patrimoniu amenințat”, se arată în comunicat.

Dialog între Orient și Occident

Potrivit aceleiași surse, Patriarhul Mar Awa al III-lea promovează dialogul dintre Biserici, apărarea patrimoniului creștin al Orientului Apropiat și sprijinirea comunităților creștine istorice afectate de conflictele din ultimele decenii.

Sanctitatea Sa este doctor în teologie al Institutului Pontifical Oriental din Roma și este considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști contemporani în tradiția siriacă, fiind autorul unor lucrări dedicate teologiei și spiritualității Bisericii Asiriene a Răsăritului.

În mesajul transmis înaintea evenimentului, Patriarhul Mar Awa al III-lea a evidențiat rolul României în dialogul dintre Orient și Occident.

„Aceste manifestări transmit un mesaj foarte puternic din inima Uniunii Europene. Acest mesaj, la nivel istoric, acționează ca o punte între Est și Vest, iar România este una dintre puținele țări ale Uniunii Europene potrivită să joace acest rol important”, a transmis Sanctitatea Sa.

Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine vor reuni cercetători și reprezentanți ai unor universități și institute de prestigiu din întreaga lume, oferind un cadru de dialog academic și intercultural dedicat patrimoniului creștin siriac și arab.

Biserica Asiriană a Răsăritului

Biserica Asiriană a Răsăritului își are originile în vechile comunități creștine de tradiție siriacă din Mesopotamia și își leagă începuturile de propovăduirea Sfântului Apostol Toma și a ucenicilor săi, Sfinții Addai și Mari.

De-a lungul primelor secole creștine, a desfășurat o amplă activitate misionară, ajungând din Persia până în India, Asia Centrală și China. După Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes (431), Biserica Asiriană a Răsăritului s-a separat de Biserica Ortodoxă, neprimind hotărârile sinodale.

Astăzi, sediul central al Bisericii Asiriene a Răsăritului se află la Ankawa, lângă Erbil, în Irak, iar comunitățile sale sunt răspândite în Orientul Mijlociu, Europa, America de Nord și Australia.

Foto credit: Facebook / Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East