Arhiepiscopul Aradului l-a primit în vizită pe Mitropolitul grec de Atlanta

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a primit luni în vizită pe Mitropolitul Sebastian de Atlanta din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești din America (Patriarhia Ecumenică).

Arhiepiscopul Timotei i-a prezentat mitropolitului noua Catedrală Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad. Potrivit reprezentanților eparhiei, Mitropolitul Sebastian a rămas „profund impresionat de frumusețea și măreția” lăcașului de cult.

Vizita a continuat la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, unde ierarhul grec a fost întâmpinat de obștea monahală. Părintele protosinghel Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad și viețuitor al mănăstirii, a prezentat istoricul unuia dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țară.

Oaspetele a vizitat biserica veche a mănăstirii și a aflat detalii despre programul iconografic de inspirație bizantină, Paraclisul de vară și cripta episcopală. De asemenea, i-au fost prezentate colecțiile muzeului mănăstirii, cu accent pe manuscrisele slavone și medio-bulgare, precum și pe exemplarele reprezentative de carte veche.

La finalul vizitei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei i-a oferit Mitropolitului Sebastian o icoană reprezentându-l pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, cinstit ca ocrotitor al Arhiepiscopiei Aradului și al școlilor teologice arădene.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului