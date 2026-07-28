FOTO: Proiectul „Săptămâna în imagini” al Agenției de știri Basilica împlinește 8 ani și 400 de ediții

Proiectul „Săptămâna în imagini” al Agenției de știri Basilica marchează săptămâna aceasta o dublă aniversare: opt ani de la lansare și publicarea ediției cu numărul 400.

Inițiat în iulie 2018, proiectul prezintă, în fiecare zi de luni, o selecție a celor mai reprezentative fotografii din viața Bisericii Ortodoxe, surprinse în România și în alte țări. De la marile sărbători și pelerinaje până la momente de rugăciune, viață monahală, activități misionare, culturale și filantropice, imaginile alcătuiesc o cronică vizuală a Ortodoxiei contemporane.

În cele 400 de ediții publicate fără întrerupere, „Săptămâna în imagini” a reunit mii de fotografii realizate de fotoreporterii Centrului de Presă Basilica, de colaboratori din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, precum și de fotografi din alte Biserici Ortodoxe și agenții de presă.

Selecțiile oferă cititorilor o perspectivă amplă asupra frumuseții vieții liturgice și comunitare din lumea ortodoxă.

De-a lungul timpului, proiectul a devenit una dintre rubricile emblematice ale Agenției de știri Basilica, fiind apreciat atât pentru valoarea documentară a imaginilor, cât și pentru modul în care surprinde credința, bucuria și speranța trăite în comunitățile ortodoxe din întreaga lume.

Agenția de știri Basilica mulțumește tuturor fotografilor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea acestor 400 de ediții, precum și cititorilor care urmăresc și susțin acest proiect. Prin fiecare fotografie publicată, „Săptămâna în imagini” continuă să spună, dincolo de cuvinte, povestea vie a Ortodoxiei.

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro