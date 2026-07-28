PS Teofil Trotușanul a sfințit piatra de temelie a Schitului Lapoș, un așezământ monahal reînființat

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit luni piatra de temelie pentru biserica unui așezământ monahal recent reînființat în eparhie: Schitul Lapoș din județul Bacău.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată pe un podium în aer liber și a continuat cu slujba de sfințire.

Din sobor au făcut parte arhim. Nicolae Dănilă, Exarhul Mănăstirilor și Schiturilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici și alți clerici din eparhie.

Vatră monahală veche de două secole

„Locul acesta în care ne aflăm a fost ales de străbunii noștri la începutul veacului al XVIII-lea să-i ridice lui Dumnezeu casă de rugăciune, mănăstire unde candela să nu se stingă și Dumnezeu să fie preamărit în Sfânta Treime. Pentru că aici, la începutul veacului al XVIII-lea, a fost ridicată o mănăstire în cinstea Preasfintei Treimi”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul în cuvântul de învățătură.

Ierarhul a amintit că reînfiițarea schitului s-a făcut la dorința comunității locale, în frunte cu primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, iar părintele egumen Efrem Docan, fiu al comunității, a fost chemat să conducă noua obște.

Biserica reînviată ca un bob de grâu încolțit

„Biserica de aici, care a stat vreme în pământ de 120 de ani, se aseamănă bobului de grâu, despre care Mântuitorul Hristos spune că bobul de grâu, dacă va cădea în pământ, aduce roadă. Așa și biserica noastră, scoasă acum din pământ, nădăjduim că va aduce roadele duhovnicești, va să rodească o nouă biserică și o nouă vatră monahală, spre slava Preasfintei Treimi”, a spus părintele egumen.

Primarul din Dărmănești a subliniat că reînființarea Schitului Lapoș este o dorință personală veche de 20 de ani:

„Am fost cu tatăl meu aici, cu mai bine de 40 de ani în urmă, și am văzut un dâmb plin de spini. Și mi-a spus tata: Acolo cred că a fost mănăstirea”, a relatat el. „Eu sunt optimist și dacă mă uit cu ochii minții, eu văd această biserică deja construită.”

Despre schit

Primul nevoitor consemnat la fostul schit a fost Monahul Ioil, care a venit în anul 1734, conform documentelor consultate de clericii din zonă împreună cu primarul din Dărmănești.

Schitul Lapoș, cu același hram din vechime, „Sf. Treime”, a fost reînființat la data de 1 iunie 2026. Terenul a fost obținut prin strădania domnului primar Toma Constantin, iar de lucrările de construire se va îngriji părintele egumen Efrem Docan.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului