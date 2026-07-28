Misiunea parohiei românești din Bonn: Credincioși din mai multe naționalități s-au convertit la Ortodoxie

Activitatea misionară desfășurată în cadrul parohiei românești din Bonn, Germania, a condus la convertirea la Ortodoxie a mai multor credincioși de diferite naționalități.

Persoane din Germania, Italia, Republica Moldova, Turcia, Maroc și Columbia au ales să îmbrățișeze credința creștin-ortodoxă. Cel mai recent caz este al lui Eduard, un tânăr german de origine rusă care și-a ales numele de botez Pavel.

Părintele Cătălin Preda, parohul comunității românești din Bonn, a mărturisit, pentru Basilica.ro, că noii convertiți au descoperit Ortodoxia prin participarea la viața liturgică și printr-un parcurs de catehizare.

Începutul unui drum duhovnicesc

Referindu-se la contextul pastoral din Germania, preotul a spus că, dincolo de secularizare, a întâlnit numeroși oameni aflați în căutarea lui Dumnezeu.

„Deși societatea germană este adesea caracterizată printr-o profundă secularizare și o anumită confuzie spirituală, am descoperit o sete autentică de sens, adevăr și de Dumnezeu. Dincolo de aparențe, foarte mulți oameni caută sincer răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții”.

Potrivit părintelui, apropierea de Ortodoxie s-a făcut firesc, prin mărturia credincioșilor români: „Prin relațiile de prietenie dintre românii ortodocși și colegii, vecinii sau prietenii lor de alte naționalități și confesiuni, frumusețea Ortodoxiei a început să fie cunoscută firesc, fără prozelitism, prin mărturia vieții și prin invitația sinceră de a participa la Sfânta Liturghie”.

„Pentru mulți, o simplă vizită la biserică a devenit începutul unui drum duhovnicesc”, a subliniat clericul.

Biserica-Mamă

Părintele Cătălin Preda a subliniat că legătura lor cu parohia a rămas vie și după primirea Tainei Botezului: „Deși mulți dintre ei locuiesc la sute de kilometri depărtare de Bonn, ori de câte ori le este cu putință se întorc în bisericuța în care au primit nașterea cea din apă și din Duh”.

„Vin să se spovedească, să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului și să-și revadă, așa cum ei înșiși o numesc adesea, Biserica-Mamă, cea în care s-au născut duhovnicește în Hristos”, a afirmat preotul.

Parohia românească din Bonn a fost înființată în anul 2009. Timp de mai mulți ani, activitatea liturgică s-a desfășurat într-o biserică romano-catolică.

În anul 2016 au început lucrările de construcție a propriului lăcaș de cult, în stil maramureșean. Biserica „Sfinților Mucenici Ștefan, Cassius și Florentius”, a fost sfințită în 2023 și reprezintă un important centru spiritual pentru românii din regiunea Köln–Bonn.

Foto credit: Colaj Basilica.ro