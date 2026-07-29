114 ani de la nașterea Părintelui Nicolae Steinhardt: Aruncat în temniță de regimul comunist, L-a descoperit pe Hristos

Se împlinesc 114 ani de la nașterea Părintelui Nicolae Steinhardt, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori ai credinței ortodoxe din perioada regimului comunist, scriitor, eseist și monah al Mănăstirii Rohia.

Nicolae Steinhardt s-a născut la 29 iulie 1912, în București, într-o familie de origine evreiască. A urmat studii juridice și literare, afirmându-se încă din tinerețe ca intelectual și publicist.

Botezul în închisoare

În anul 1960 a fost condamnat în cadrul procesului cunoscut drept „lotul Noica–Pillat”, fiind închis la Jilava și în alte penitenciare comuniste. La 15 martie 1960, în închisoarea Jilava, a primit Sfântul Botez în credința ortodoxă din partea ieromonahului Mina Dobzeu.

Experiența detenției avea să devină temelia uneia dintre cele mai importante opere memorialistice din literatura română, „Jurnalul fericirii”, în care descrie întâlnirea dintre suferință și libertatea lăuntrică dobândită prin Hristos.

Tunderea în monahism

După eliberare, și-a continuat activitatea intelectuală, iar în anul 1980 a intrat în obștea Mănăstirii Rohia din Maramureș, unde a fost tuns în monahism. A devenit unul dintre cei mai apreciați duhovnici și îndrumători spirituali ai vremii, primind numeroși pelerini și lăsând o bogată moștenire de predici, eseuri și corespondență.

Scrierile sale se remarcă prin profunzimea reflecției teologice și culturale, prin mărturisirea curajoasă a credinței și prin accentul pus pe libertatea omului în Hristos. Pentru Părintele Nicolae Steinhardt, suferința asumată în lumina Evangheliei putea deveni cale spre adevărata bucurie, iar iubirea și iertarea reprezentau răspunsul creștin la violența și nedreptatea lumii.

Părintele Nicolae Steinhardt a trecut la Domnul în ziua de 30 martie 1989 și este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Rohia.

„Jurnalul fericirii” a fost tradus în numeroase limbi, astfel că opera și mărturia sa continuă să inspire generații de cititori credincioși sau aflați pe drumul către credință.

Sursa foto: Radio Renașterea